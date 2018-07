Kas Netflixi aktsia on ülehinnatud?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Mõned Wall Streeti analüütikud arvavad, et Netflixi aktsia on ülehinnatud. Teised on aga optimistlikumad, kirjutab CNN Money.

Netflixi aktsia on sellel aastal tõusnud lausa 114 protsenti ning kaupleb praegu kõigi aegade tipust napilt 5 protsenti madalamal. Ettevõtte turuväärtus on tõusnud 180 miljardi dollarini, mida on 20 miljardi võrra rohkem kui Disneyl.

On selge, et Netflixil on hoog sees ning pikaajaliselt on ettevõte hästi positsioneeritud. Samas tekitab muret see, et aktsia on viimasel ajal tõusnud liiga kiiresti.

UBSi analüütik Eric Sheridan teatas, et suhtub Netflixi aktsiasse nüüd neutraalselt. Varem oli ta aktsiale andnud ostusoovituse. Ta nentis oma raportis, et teise kvartali tugevad tulemused on juba praegu hindadesse arvestatud.

Konkurente ignoreeritakse

Sheridan arvab, et investorid ignoreerivad Netflixile tekkinud konkurente. Traditsioonilised meediafirmad on hakanud pakkuma sarnaseid teenuseid. Disney ja Fox on teinud suuri investeeringuid Hulusse. Disney plaanib interneti kaudu teleteenuseid pakkuma hakata 2019. aastalt. Ühtlasi püütakse osta ka filmistuudio Fox.

Suuremad tehnoloogiafirmad nagu Amazon, Apple ja AT&T – viimane on WarnerMedia omanik, millele kuulub ka HBO ja CNN – teevad internetimeediale samuti suuri panuseid. AT&T käes on ka satelliit-TV- teenuseid pakkuv DirecTV.

Sheridan vähendas Netflixi hinnasihti 425 dollarilt 375 dollarile. Netflixi aktsia kaupleb praegu 396 dollaril. Analüütikud prognoosivad, et Netflixi kasum on 2018. aastal 2,85 dollarit aktsia kohta. Seega on börsifirma ettevaatav hinna ja kasumi suhe lausa 145.

Võrdluseks võib välja tuua, et terve turu (S&P 500 indeksi) selle aasta ettevaatav hinna ja kasumi suhe on umbes 18.

Kallis aktsia

See tähendab, et Netflix on väga kallis aktsia. Ka teised analüütikud tunnevad selle pärast muret. Instineti analüütik Mark Kelley langetas Netflixi hinnasihi selle nädala alguses 370 dollarini.

Raportis pealkirjaga „Netflix, Chill“ rääkis Kelley, et Netflixi laienemine ja kasv on olnud suur edulugu, aga konkurente on juurde tulnud ning USA turg on valmis saamas.

See võib tähendada, et Netflixil on Wall Streeti prognoose järjest raskem ületada, eriti tellijate arvuga. Tundub, et investorid vaatavad just seda numbrit kõige rohkem.

Netflixil on nüüd ülemaailmselt kokku 125 miljonit tellijat. Esimeses kvartalis tuli neid juurde 7,4 miljonit, millega ületati analüütikute ootusi. Thomson Reutersi andmetel prognoosib Wall Street, et teises kvartalis tuli kasutajaid juurde 5,5 miljonit.

Prognoose võidakse siiski ületada

On tõenäoline, et investorite heakskiidu jaoks peab Netflix neid prognoose ületama. Mõned analüütikud arvavad, et see on võimalik.

GBH Researchi analüütik Daniel Ives ütles, et Netflix võib vabalt prognoose ületada. „Tellijate arv võib kasvada umbes 15-20 protsenti, mida on rohkem, kui oodatakse,“ nentis Ives. Ta usub, et aktsia tõuseb 500 dollarini.

Pikaajaliselt peaks Netflixi toetama suured investeeringud uute programmide loomiseks, mis võiks tellijate arvu veelgi suurendada.

Stifeli analüütik Scott Devitt prognoosib, et Netflix suudab järgmise viie aasta jooksul kasutajate arvu kahekordistada. Vaatamata kõrgele hinnatasemele vaatavad investorid Netflixi ltätkuvalt optimistlikud, rääkis ta.

Uuringufirma Ally Investi 300 investori seas tehtud küsitlusest selgub, et 34 protsenti investoritest ootab Wall Streeti prognooside ületamist. Jaanuaris ootas positiivset üllatust vaid 27 protsenti investoritest. Tundub, et paljud investorid panustavad jätkuvalt tõusule.