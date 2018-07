Kolm suurimat riski tulemuste hooajal

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Investorid ootavad, et tulemuste hooaja numbrid kujunevad tugevateks. Samas on faktoreid, mis ettevõtete kasvu piiravad, vahendab MarketWatch.

Teise kvartali tulemuste hooaeg algas reedel, mil kolm USA suurpanka avaldasid oma tulemused.

FactSeti andmetel on S&P 500 ettevõtete oodatav kasumi kasv aktsia kohta aastases võrdluses 20 protsenti. Esimeses kvartalis oli see näitaja 18,8 protsenti. Käibe kasvuks oodatakse 8,4 protsenti, esimeses kvartalis ulatus see 7,8 protsendini.

Samas on praegu turgudel hulk riske – olgu selleks kaubandussõda, inflatsiooni kiirenemine, tugevam dollar või Ühendriikide suhete halvenemine liitlastega. Tõenäoliselt muudab see ettevõtted oma tulevikuprognoosides ettevaatlikumaks.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon teatas, et 200 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele kehtestatakse 10protsendiline tariif. Peking lubas kasutada vastumeetmeid ning teatas, et Valge Maja on pea kaotanud.

Investeeringuid võidakse edasi lükata

Enne kaubandussõda oli keskkond kapitalikulutuste tegemiseks väga soodne, mis oleks reaaltootluse ja -palga ülespoole vedanud, nentisid investeerimisfirma TS Lombardi analüütikud Steven Blitz ja Andrea Cicione. „Aga kaubandussõda on nüüd käes, mis suurendab ebakindlust. See omakorda piirab ettevõtete ja tarbijate kulutusi.“

BlackRocki strateeg Richard Turnill leidis, et kaubandussõjaga seotud riskid pole siiski eriti suured, aga olukord võib muutuda. „Investorid peaksid praegu keskenduma sellele, mis määral kaubanduspinged ettevõtete ja tarbijate kindlustunnet majanduses mõjutama hakkavad,“ rääkis Turnill Bloombergile.

„Me oleme näinud märke, et mõned tegevjuhid räägivad investeeringute edasilükkamisest. Need signaalid on palju murettekitavamad ja viitavad sellele, et ehk ongi mõistlik investeeringuid tagasi tõmmata,“ ütles Turnill.

Allpool välja toodud Prattle’i graafikult on näha ettevõtete juhtkondade meeleolu. Eelkõige on jälgitud seal börsifirmade juhtide väljaütlemisi tulemuste hooajal. Meeleolu on veidi negatiivsemaks muutunud ning ettevõtjad on järjest ettevaatlikumad. Prattle on uuringufirma, mis analüüsib kasutatud väljendusi, et saada paremini aru börsifirmade üldisest hoiakust.