Saksamaa tahab Hiina ostupalavikku pidurdada

Ainult tellijale

Äripäev 07. august 2018, 14:03

Ainult tellijale

Saksamaal on pikalt pinnuks silmas Hiina agressiivne ettevõtete ülesostustrateegia. Värske info põhjal plaanib riik nüüd sekkuda kõikidesse tehingutesse, kus välismaiste ettevõte osalus ületaks 15 protsendi piiri.

Praegu ringlevat ettepanek erinevates ministeeriumides, kuid vastav seadus võib jõustuda juba tänavu, kirjutab Die Welt. Kuigi räägitakse välismaistest ettevõtetest, on sakslastel meele mõruks teinud just hiinlased, kes viimastel aastatel on ostutuhinas omandanud mitu Saksa traditsioonilist ettevõtet nagu robotifirma Kuka, pooljuhitootja Aixtron ning elektrivõrgukontsern 50Hertz.

Senimaani kehtib põhimõte, et riik võib sekkuda alles siis, kui välismaise ülevõtja hääleõiguse osakaal oleks tehingujärgselt vähemalt 25 protsenti. Nüüd plaanitakse see 15 protsendi peale langetada. "Kaitsetööstusettevõtete, kriitilise tähtsusega infrastruktuuriettevõtete või siis muude tsiviilse iseloomuga turvatehnoloogiaettevõtete (müügi – toim) puhul tahame tulevikus asja täpsemalt vaadata," kinnitas liidukantsler Angela Merkeliga samast parteist pärit poliitik Peter Altmeier.

Hiinale see vaevalt meeldib: Saksa majandusminister Peter Altmaier kinnitas Die Weltile küll, et tegu pole sugugi investeeringute blokeerimise või protektsionismiga, kuid tulevikus tahab riik suuremat sõnaõigust, kui kohalik ettevõte müüakse väljapoole Euroopa Liitu.

Bloombergi kevadel tehtud uuringu järgi on just Suurbritannia ja Saksamaa sattunud hiinlaste huviorbiiti. Viimase 10 aasta jooksul on kummaski riigis läinud Hiina omanike kätte enam kui 225 ettevõtet, esimeses 70 miljardi, teises 20 miljardi dollari eest. Vastuseisu Hiina ülevõtjate vastu on avaldanud ka Itaalia, kus on viimase kümnendi jooksul omanikku vahetanud 85 ettevõtet enam kui 31 miljardi dollari eest. Kuulsaim sealne ülevõtutehing oli Pirelli rehvitehas.

Hiinlased on investeerinud ka Eestisse: tänavu kevadel läks Guangzhou Hangxin Aviation Technology kätte Tallinna lennujaama juures tegutsev Magnetic MRO ligi 52 miljardi dollari eest. Hiina taksoäpp Didi Chuxing on teinud investeeringu ka Taxifysse.