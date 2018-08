Samsung loodab uuest Galaxyst relva iPhone’i vastu

Samsung tuli välja uue Galaxy Note 9 nutitelefoniga, mille odavaim versioon hakkab maksma 1000 dollarit ning mis peaks olema iPhone X-ile kange konkurent.

Uus telefon peaks aitama upitada viimasel ajal päris kasinaks jäänud müüginumbreid ja kasumit.

Uus telefon hakkab silma selle poolest, et sel on 6,4tolline ekraan, praegu turul olevatest nutitelefonidest üks suuremaid. Teisalt on veelgi olulisem, et sisemälu on seadme kalleimal versioonil suisa 512 gigabaiti ehk kaks korda enam kui iPhone’il, mida peetakse uue Galaxy suurimaks konkurendiks.

512 gigabaidi suuruse mäluga seadme eest tuleb ostjal välja käia 1299 dollarit. Need, kes nii palju käristada ei soovi, võivad leppida 128gigabaidise mäluga ning maksta 999 dollarit.