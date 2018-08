Türgi kriis langetab Euroopa aktsiaid

Ainult tellijale

Euroopa aktsiad jätkasid Aasia aktsiate langust. Turgudel on kartust põhjustanud Euroopa Keskpanga mure, et Türgi kriis võib mõjutada Euroopa pankasid.

Euroopa aktsiaid koondava Stoxx Europe 600 indeksi langust vedasid peamiselt pangandus- ning kaevandussektor. Languse algatas Financial Timesi raport, mille järgi Euroopa Keskpank kardab Türgi mõju pärast mõnele Euroopa pangale. See viis euro madalaimale tasemele viimase aasta jooksul. Turvasadamad dollar ja Jaapani jeen tõusid. Türgi liir on dollari suhtes langenud 12 protsenti.

EKP on hakanud muretsema Türgile suurimate laenajate pärast, need on BBVA, UniCredit ja BNP Paribas, kirjutab Financial Times. Olukorda veel kriitiliseks ei peeta, kuid Hispaania BBVA, Itaalia UniCredit ja Prantsusmaa BNP Paribas on Türgiga olulisel määral seotud. Keskpank kardab, et Türgile laenanud pangad ei ole end liiri languse vastu kindlustanud.

Türgi rahandusminister Berat Albayrak peaks täna avaldama uue majandusmudeli, mis sisaldab plaani, kuidas vähendada laenu ja riigieelarve puudujääki.