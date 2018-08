Hiina majandus aeglustub

Äritegevus Hiinas jahenes ka juulis – investeeringute maht langes peaaegu kahe kümnendi madalamale tasemele, selgub ametlikest andmetest, vahendab MarketWatch.

See näitab, et Hiina majandus on aeglustumas ning osalt võib süüdlaseks pidada ka USA-Hiina kaubandussõda.

Kinnisvarainvesteeringute maht kasvas Hiina maapiirkondades jaanuarist juulini 5,5 protsenti (eelmise aasta sama ajaga võrreldes), selgub Hiina Statistikaameti andmetest. Tegemist on aeglaseima kasvuga alates 1999. aasta lõpust.

Jaanuarist juunini kasvasid investeeringud 6 protsenti. Juuliks prognoosisid ökonomistid samuti 6protsendilist tõusu.

Hiina jaemüük kasvas juulis kokku 8,8 protsenti (eelmise aasta sama ajaga võrreldes). Ka selle näitaja kasv aeglustus, sest juunis oli see 9,0 protsenti. Ökonomistide prognoosidele jäi number alla.

Tööstustoodang suurenes juulis kokku 6 protsenti, ökonomistid ootasid 6,4protsendilist kasvu. Kuu lõikes tõusis tööstustoodang 0,48 protsenti.