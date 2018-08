Corona õlle tootja ostis 4 miljardi eest kanepiäri

Corona õlle tootja teatas, et ostab miljardeid dollareid väärt osaluse kanepifirmas, vahendab CNN Money.

Constellation Brands suurendab oma osalust kanepifirmas Canopy Growth 4 miljardi dollari võrra. Constellationi käes on ka suur veiniäri, SVEDKA vodka ja Casa Noble’i tekiila.

Esimest korda investeeriti Canopy Growth’i eelmisel aastal ning kokku osteti 10 protsenti ettevõttest. Pärast kolmapäevast ostu tõusis Constellationi osalus 38 protsendini. See tähendab, et peagi on võimalik osta kontrolliv osalus (üle 50 protsendi).

Canopy aktsia, millega kaubeldakse New Yorgi ja Toronto börsidel, on pärast uudist kallinenud enam kui 25 protsenti. Canopy aktsiasümbol on WEED.

See aitas tõusma panna ka teiste kanepifirmade aktsiad – hästi läks nii Cronosel ja MedMen Eneterprises’il. Constellationi aktsia langes pärast uudist aga 6 protsenti.

Constellationi tegevjuht ütles, et tema on kanepiäri osas väga positiivselt meelestatud. „See võib potentsiaalselt olla järgmise kümnendi jooksul üks suurimaid kasvusektoreid,“ rääkis tegevjuht Rob Sands.