Toyota investeerib Uberisse 500 miljonit

Toyota Motor investeerib Uberisse 500 miljonit dollarit, et ettevõttega koos isesõitvate autode tehnoloogiat arendada, vahendab MarketWatch.

Toyota investeering annab Uberile umbes 72 miljardi dollari suuruse turuväärtuse. See on mõne miljardi võrra suurem kui aasta alguses, mil Uberisse investeeris SoftBank Group, teatasid asjaga kursis olevad inimesed.

Tehingu üks osa on see, et Uber integreerib oma isesõitvate autode tehnoloogia Toyota Sinna minibussidesse, mida hakatakse kasutama ka Uberi sõidujagamise võrgustikus, teatasid ettevõtted. Seejärel saavad autosid kasutama hakata kolmandad osapooled.

Uber on viimasel ajal otsinud viise, kuidas arenduskulusid vähendada ja kahjumit piirata. Eriti suur on kahjum just isesõitvate autode üksuses, mis sai eelmisel aastal Arizonas toimunud avarii tõttu tagasilöögi. Eelmisel aastal kulutas Uber isesõitvate autode arendamisele 750 miljonit dollarit, nüüd on neid kulusid vähendatud.