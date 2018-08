Tallinna Sadam ületas 2 euro piiri

Ainult tellijale

Äripäev 29. august 2018, 14:23

Ainult tellijale

Kui esimesel kauplemispäeval juunis avanes Tallinna Sadama aktsia hinnaga 2,05, siis kuni eilseni oli 2 euro piir jäänud ületamata.

Täna hommikul avanes aktsia hinnaga 1,995 ning on praeguseks jõudnud 2,01 euroni. Kauplemiskäive ületab keskpäeva seisuga 70 000 euro piiri.

Pärast IPOt stabiliseerus hind 1,95 euro tasemel ning on juuli esimesest poolest saadik vaikselt ülespoole liikunud.

Investor Ivar Mägi ütles poolaasta tulemusi kommenteerides, et tõusuruumi on aktsial veel omajagu. „Hoian jätkuvalt vaadet, et aktsia hind korrigeerub kõrgemale ja leiab oma koha kusagil 2,5 ja 3 euro vahel.“