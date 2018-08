Buffett: Tesla ostmine Apple'i poolt oleks "halb idee"

Viimasel ajal on spekuleeritud selle üle, et Apple võiks Tesla ära osta. Warren Buffetti arvates on see halb idee.

Berkshire Hathaway juht kritiseeris Tesla juhti Elon Muski ning ütles, et kui keegi oma sõnades eksib, siis tuleks kohe ka ennast korrigeerida. Ta viitas sellega Muski Twitteri postitusele, kus ta rääkis, et Tesla on rahastuse „juba kindlustanud“.

„Kui see paneb aktsia mõni minut hiljem hullumeelselt liikuma, siis oleks pidanud oma sõnu parandama ja ütlema, et „rahastust on võimalik“ saada või midagi sellist,“ kommenteeris Buffett Muski tegevust.

Musk kirjutas Augusti alguses, kuidas ta kaalub Tesla börsilt äraviimist. Ühtlasi teatas ta, et rahastus on ettevõtte jaoks kindlustatud. Kuna see nii tegelikult ei ole, siis on Musk sattunud USA väärtpaberi- ja börsikomitee uurimise alla.

Kui Buffettilt küsiti, kas ta toetaks Tesla ostmist Apple’i poolt, muutus ta skeptiliseks. „Ma toetan kõike, mida Tim Cook (Apple’i tegevjuht) teeb, aga ma arvan, et autoturule sisenemine oleks väga halb idee,“ nentis ta.

„Autode müümine ei ole sugugi lihtne, konkurentsi on kõvasti ja esimese saabuja eelist ei ole. Vahel võidada ühe aasta, aga kaotad teise. See ei anna sulle pidevat eelist,“ ütles Buffett.