Mercedes alustab Tesla ründamist

Mercedes-Benz avalikustab homme oma kauaoodatud elektrilise linnamaasturi, alustades sellega Saksa autotootjate rünnakut Tesla vastu kiiresti kasvaval kallima hinnaklassiga elektriautode turul, kirjutab Thomson Reutersi uudisteagentuur.

Kõik kolm Saksamaa suurtootjat, Daimler, BMW ja Volkswagen, näitavad sel sügisel ja talvel oma uusi tippklassi elektriautosid, millega soovitakse vastu astuda 44 miljardi euro suuruse turuväärtusega Teslale. Kõrgema hinnaklassiga elektriautode turul on Tesla praegu kindel liider, kui ta plaanib oma Model 3 autot müüa käesoleval aastal 50 000 tükki ning seda kogust järgmisel aastal peaaegu kahekordistada.

Daimlerile kuuluv Mercedes-Benz avalikustab oma esimese EQ-seeria elektrilise sõiduauto teisipäeval Stockholmis. Selle sündmuse eel on Mercedes tekitanud kõvasti ootusärevust sotsiaalmeedias ning ka lansseerimise asukoht on valitud vastavalt sellele, et võita rohkem tähelepanu noorte keskkonnateadlike tarbijate seas.

Autode müügiprognoosiga tegelevad ettevõtted arvavad, et Saksa autotootjad võivad jõuliselt Tesla turuosa ära võtta luksuslike elektriautode seas, kus Teslal praegu ei olegi sisuliselt konkurentsi. Analüüsifirma LMC Automotive prognoosib, et Saksa autotootjate turule tulekuga langeb Tesla turuosa elektriautode turul järgmise kümnendi jooksul praeguselt 12,3% pealt 2,8% peale. Seda isegi olukorras, kus absoluutväärtuses prognoosib analüüsifirma Tesla autode müüginumbri suurenemist.

Teslale konkurentsi pakkumiseks on kolm Saksa autotootjat hakanud koostöös Fordiga arendama elektriautode laadimisvõrku suurte maanteede äärde.

Uus Mercedes EQC, mis peaks esimese kliendini jõudma järgmisel aastal, peaks maksma hakkama ligilähedaselt Mercedese GLC mudeli maksumusele. Sellega saadakse võistelda sarnases hinnaklassis Tesla Model 3-ga, mille hind on 49 000 dollari juures.

Mercedese EQC tutvustele järgnevad väikeste vahedega Volkswagenile kuulvate Audi ja Porsche elektriautode esitlused ning ka BMW uue elektriauto esitlus.

Audi alustas just täna oma e-Troni linnamaasturi tootmist ning selle esmaesitlus tuleb 17. septembril San Franciscos, kõigest 60 kilomeetrit Tesla Freemontis asuvast tehasest eemal. E-Troni oodatakse müügisaalidesse järgmise aasta alguses, millele järgnevad kaks elektrimootoriga Audi mudelit ning Porsche Taycan elektriauto 2020. aastal.

BMW esitleb oma järgmist elektriautot, Vision iNexti, mis on küll veel kontsept auto faasis, viie päeva jooksul neljas linnas – Münchenis, New Yorgis, Pekingis ja San Franciscos.