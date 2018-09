Tesla maksevõime aina suurema küsimärgi all

Wall Street usub aina vähem, et Tesla suudab oma võlad tagasi maksta. Selle tõttu on elektriautode tootja võlakirjade hinnad viimasel ajal järsult langenud, vahendab CNN Money.

Tesla aktsia hinnalangus ning Elon Muski vigurid on viimasel ajal palju tähelepanu saanud. Palju tähtsam võib olla aga see, et Tesla võlakirjade hind on järsult kukkunud.

Tesla võlakirjad, mille lunastamise tähtaeg on 2025. aasta august, kukkusid reedel rekordmadalale. Võlakirja väärtus on 1 dollarise nimiväärtuse kohta langenud 84 sendini. Tootlus, mis liigub hinnaga vastupidiselt, tõusis 8,6 protsendini.

Võlakirjaturul toimuv näitab, et investorid on Tesla pärast mures. Tegevjuht Elon Musk püüab Model 3 tootmist järsult suurendada ning kasumit hakata teenima. Seda raha saaks kasutada võlgade maksmiseks.

„Teslal on rahadega väga kitsas,“ ütles investeerimisfirma Cowen & Co analüütik Jeffrey Osborne. „Peamine mure on see, et ettevõte ei suuda tekitada korralikku rahavoogu.“

Enne 2025. aastat aegub 9 miljardi dollari eest Tesla võlakirju. Selle ja järgmise aasta jooksul tuleb võlgasid tagasi maksta 2,7 miljardi ulatuses, selgub Goldman Sachsi uuringuraportist.

„Tesla on kasutanud väga palju võimendust. Kõik sõltub võlamaksete ajastamisest,“ rääkis Osborne, kes on aktsia osas pessimistlikult meelestatud.