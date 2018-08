Millised karistused võivad oodata Elon Muski?

Ainult tellijale

Tesla ja Elon Musk on alati andnud suuri lubadusi. Nüüd võivad need lubadused põhjustada ettevõttele suuri probleeme.

Põhjus on lihtne – kui ettevõtted annavad lubadusi, siis aktsionärid arvestavad nendega. Kui ettevõtted ei suuda neid lubadusi täita, siis võib see tekitada õiguslikke probleeme, kirjutab CNN Money.

USA väärtpaberi- ja börsikomitee (SEC) on üle vaatamas Muski augusti alguses tehtud Twitteri postitusi, kus ta rääkis, et Tesla börsilt äraviimiseks on rahastus kindlustatud. Muski üllatav teadaanne pani aktsia esialgu tõusma.

Musk seletas hiljem, et ta rääkis kahe Saudi Araabia riikliku fondi esindajaga. Ta lisas, et tehing on vägagi võimalik. Samas ta pole uuesti märku andnud, et „rahastus on kindlustatud“ ja see tekitab palju poleemikat.

Ka teised lubadused tähelepanu all

Regulaatorite tähelepanu alla on sattunud ka teised Tesla lubadused. Wall Street Journal teatas reedel, et SEC on saatnud kohtukutse ühele Tesla autoosade tarnijale. Uurimise all on see, kas ettevõte eksitas eelmisel aastal investoreid Model 3 tootmise osas. Model 3 on Tesla jaoks praegu tähtsaim mudel, sest tegemist on masstootmisesse mineva elektriautoga.

Musk prognoosis esialgu, et ettevõte suudab 2017. aasta kolmandaks kvartaliks toota kolme kuuga 1500 autot, aga reaalne tulemus oli 260. Eelmise aasta lõpuks pidi tootmine tõusma juba 5000 autoni kvartalis ja see eesmärk täideti kuus kuud hiljem.

On täiesti võimalik, et SECi uurimisega ei kaasne Teslale mingeid karistusi. Kui leitakse, et Musk avaldas Twitteri postituses sihilikult valeinfot, siis võib hoopis tegevjuhti oodata karistus.

Börsifirma juhtimise keeld

Karistuseks võib olla hoiatus, rahatrahv või isegi börsifirma juhtimise keeld. Keeld võib olla kas ajutine või alaline. Tõsi, ekspertide sõnul on viimane stsenaarium väga ebatõenäoline.

„SEC tahab juhtumeid, kus asjad on väga must-valged,“ rääkis väärtpaberitega tegelev jurist Brad Bennett, kes on varasemalt töötanud ka finantstööstuse reguleerivas organis. „Nad ei taha juhtumeid, kus kõik sõltub sellest, milliseid sõnu sa valid.“

Kriminaalkaristust Musk kindlasti ei saa. Seda kaalutakse vaid juhtumite puhul, kus tegevjuht on investoreid ka varasemalt valeinfoga eksitanud.

Isegi kui SEC asjast suurt numbrit ei tee, siis võivad ettevõtte vastu kohtusse minna paljud aktsionärid. Muski „rahastamine on kindlustatud“ postituse tõttu on kohtusse pöördunud juba kaks aktsionäri. Lisaks sellele on kohtusse mindud ka Tesla Model 3 tootmisprognooside tõttu.

Kliendid ootavad

Tesla teatas, et prognooside tegemise ajal oli eesmärkide täitmine täiesti võimalik. Lisaks sellele anti investoritele hoiatus, et ülesanne saab oleme pigem raskete killast. Ettevõte loodab, et kohtuasi lõpetatakse.

Ka paljud kliendid ei ole rahul, et Tesla ei suuda oma lubadusi täita. Näiteks Model 3 kliendid peavad auto broneerimiseks tegema 1000 dollari suuruse sissemaksu, mida on võimalik tagastada. Kui nad hakkavad konkreetset autot valima, siis tuleb maksta veel 2500 dollarit.

Esimesel nädalal, mil Tesla alustas tellimuste vastuvõtmisega, broneeris omale auto 300 000 klienti. Tellimusi hakati tegema 2016. aasta aprillis. Nüüd on aina rohkem selliseid kliente, kes tahavad oma sissemaksu tagasi saada, ütles investeerimisfirma Needham & Co analüütik Rajvindra Gill.

Nii Tesla kui ka SEC ei kommenteerinud käimasolevaid kohtuasju.