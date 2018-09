Börs: aktsiaturg veidi langes, Amazon tegi uue rekordi

USA börsil oli teisipäeval languspäev, kuid Amazon jõudis uue tähiseni, kui Amazoni turuväärtus ületas päeva sees ühe triljoni dollari piiri.

Amazoni aktsia tõusis täna 1,3% 2039,51 dollarini, olles päeva sees käinud ka 2050,50 dollari tasemel, mis tähistas ühe triljoni dollari piiri ületamist. 2. augustil oli sama tähiseni jõudnud Apple’i aktsia. Päeva sulgemishinna järgi jääb Amazoni aktsial ühest triljonist veel viis miljardit dollarit puudu. Suuruselt kolmas firma on USA aktsiaturul Microsoft, mille turuväärtus on 856 miljardit dollarit. Nii et Microsofti aktsia peaks triljoni dollari tähiseni jõudmiseks tõusma veel 17%.

S&P 500 indeksis oli suurim tõusja mikroprotsessorite tootja AMD, mille aktsia tõusis täna 11,5% 28,06 dollarini, kui kaks USA analüüsimaja tõstsid AMD hinnasihi pärast firma tegevjuhiga kohtumist 30 dollari peale. Viimastel aastatel Intelile alla jäänud AMD-l on sel aasta läinud hästi, kui Intelil on olnud probleeme mikroprotsessorite turvalisuse küsimustega ning uue põlvkonna kiipide väljatoomise venitamisega.

Keeruline päev oli täna Nike’il, kes tõi oma reklaamlause, „Just do it“, 30 aasta sünnipäeva tähistamiseks välja reklaamikampaania, mille üheks reklaamnäoks oli ka endine ameerika jalgpalli profimängija Colin Kaepernick, kelle eestvedamisel hakkasid paljud NFL-i liiga mängijad USA hümni mängimise ajal ühele põlvele laskuma, et protestida politsei tegevuse vastu mustanahaliste aadressil. Selline valik tekitas palju pahameelt osade Nike’i fännide poolt, kuid paljud profisportlased tunnustasid Nike’i sellise valiku eest. Nike’i aktsia langes täna 3,2% 79,60 dollarini ning mitmete analüütikute arvates võib selline reklaam Nike’i müüginumbritele pikaajaliselt kasuks tulla.

Tesla aktsia langes täna 4,2% 288,98 dollarini, kui Mercedes-Benz avalikustas täna Stockholmis uue EQC elektriauto mudeli, millest oodataks Teslale tõsist rivaali. Samuti mõjus Tesla aktsiale negatiivselt, et Goldman Sachs pani peale mõnenädalast pausi (kui arutati võimalust Tesla börsilt äraviimiseks) jälle Tesla aktsiale soovituse välja ning nii nagu varemgi, on Goldmanil Tesla osas müügisoovitus.