Elon Musk suitsetas intervjuu ajal kanepit

Tesla tegevjuht Elon Musk suitsetas „The Joe Rogan Experience“ internetisaates kanepit ning see tekitas sotsiaalmeedias palju vastukaja, vahendab MarketWatch.

Joe Rogan ütles intervjuu ajal, et ta suitsetab koos tubakaga ka marihuaanat. „Sina vist seda aktsionäride tõttu teha ei saa?“ küsis Rogan Muskilt.

„Aga see on ju legaalne, on mul õigus?“ vastas Musk. Rogan kinnitas, et midagi ebaseaduslikku selles ei ole, mille peale vastas Musk „OK“ ja tõmbas sigaretti. Nii Rogan kui ka Musk elavad Californias, kus vabaaja kanep legaliseeriti selle aasta suvel.

Tesla aktsia on täna langenud 5,2 protsenti, 266,4 dollarini. Peamiseks põhjuseks peetakse ikkagi seda, et ettevõtte pearaamatupidaja Dave Morton otsustas Teslast lahkuda. Tõsi, enne seda uudist oli Tesla aktsia juba intervjuu tõttu odavnemas.

Allpool olevalt videolt on näha Elon Muskiga tehtud intervjuud. Suitsetamine algab umbes 2 tunni ja 10 minuti juures.