Intel jõudis karuturule, AMD libiseb eest

12. september 2018

Kiibimaailma tulise võitluse värskeim kaotaja näib olevat Intel, kelle aktsia jõudis eile üle kahe aasta taas karuturule.

Inteli aktsia kukkus eile 3%, 44,93 dollarini. See tähendas ühtlasi, et aktsia lõpetas juba kuuenda kauplemissessiooni järjest miinuspoolel. Inteli aktsia viimane hinnatipp pärineb 1. juunist, kui see kerkis 57,08 dollarini, mis on ühtlasi viimase 18 aasta kõrgeim tase.

Barclaysi analüütik Blayne Curtis kirjutas teisipäeval oma klientidele saadetud kirjas, et Intelil oli eelmises kvartalis probleeme kiibitootmisega, mistõttu võib see negatiivselt mõjutada ettevõtte teise poolaasta majandustulemusi.

Väljaanne DigiTimes kirjutas nädala alguses, et nõudlus Inteli 14nanomeetriste kiipide järele on valdkonnaga kursis olijate sõnul kahanenud suisa poole võrra, mis ei anna majandustulemusi silmas pidades just head sisendit.

AMD libiseb eest

Inteli haavadele raputab üksjagu soola ka konkurendi AMD edu. Kiibitootja aktsia tõusis eile 0,7% ja lõpetas päeva 30,1 dollaril, mis on viimase 12 aasta tipptulemus.

AMD on tänavu tõusnud 192%. CNBC analüütik Jim Cramer ütles, et AMD erinevus võrreldes konkurentide Inteli ja Nvidiaga on selles, et AMD on end suutnud positsioneerida erinevates kasvuvaldkondades. Cramer peab siinkohal silmas eeskätt pilvearvutust, mis on valdkond, kus Nvidia ning AMD on Intelil märkimisväärselt eest saanud.