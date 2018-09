Tubakatootjad on sunnitud leidma uued lahendused

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Suitsetajate hulga vähenemine ning üha karmistuvad regulatsioonid sunnivad tubakasektorit innovatsioonile, aga ka tooteportfelli laiendamisele ning uute turgude avastamisele.

Nii on suuremate tubakatootjate aktsiate hind tänavu valdavalt kukkunud. Marlborot tootev Altria on sel aastal miinuses pea 13, tema emafirma ja näiteks Chesterfieldi kaubamärgi poolest tuntud Philip Morris 24 ning Lucky Strike’i turule toov British American Tobacco rohkem kui 25 protsendi võrra. Seejuures on ka Yahoo! Finance’i küsitletud analüütikud langetanud sektori järgmise kolme aasta tuluprognoosi 12,3 protsendi võrra.

USA terviseamet võib päästa

Ühe faktorina mõjutab tubakatootjaid üha enam arenev ning noorte seas populaarsust koguv e-sigareti tööstus. „E-sigaretid haaravad võimsalt turuosa ning trügivad traditsiooniliste tubakatoodete mängumaale,“ kirjutas analüütik Shoshanna Delventhal Investopedias. Kuigi tubakatootjad on ka ise asunud e-sigarette pakkuma, sõltutakse siiski veel suurel määral põlema pandavatest toodetest. Samuti nõuab ümberorienteerumine aega ja raha. Praegu on e-sigaretituru kõige suuremad konkurendid Juul, British American Tobacco loodud Vuse, Altria MarkTen ning Japan Tobacco toode Logic.

Tubakatootjate õnneks on aga e-sigarettide populaarsuse kasvu märganud ka USA toidu- ja ravimiamet (FDA). Nimelt nähakse probleemi e-sigarettide kasvavas populaarsuses noorte hulgas ning eelmisel nädalal alustati sellega tegelemist, ähvardades e-sigarettide levikut piirata. Samuti on mitu suurt USA jaeketti saanud hoiatusi e-sigarettide alaealistele müümise eest. Juulilt tahetakse seejuures informatsiooni, kuidas on suudetud toode teismeliste hulgas niivõrd populaarseks muuta. „Me ei kavatse tolereerida, et teismeliste lihtne ligipääs e-sigarettidele ja seeläbi nikotiinile teeb nad pikas perspektiivis sõltlaseks,“ kinnitas FDA.

FDA tegevuse peale alustasid kõikide suuremate tubakatootjate aktsiad aga eelmisel nädalal tõusu ning nii kerkis Altria turuväärtus ühe õhtuga üle 6, Philip Morrise ja British Amarican Tobacco aktsia aga rohkem kui 3 protsenti. „Eks e-sigaretiäri piiramine on hea uudis tavalisele tubakatööstusele ning aitab neil turuosa tagasi võita,“ arvas USA terviseedendajate hulka kuuluv Alex Azar. „E-sigaretid on praegu ju nendega tugevalt konkureerimas, kombineerides maitsevedelikke nikotiiniga ning tekitades nii tarbijates meeldiva kogemuse abil sõltuvust,“ nentis ta.

Otsitakse alternatiive

Kuna aga riiklikele regulatsioonidele loota ei saa, on näiteks Philip Morris tiheneva konkurentsi tingimustes asunud tugevalt oma tooteportfelli uuendama. Nii soovitakse traditsioonilised sigaretid vahetada väiksema terviseriskiga toodete vastu. Kuumutamisel põhinevasse suitsetamisesse iQOSide abil on investeeritud juba miljard dollarit. Praegu on suudetud iQOSide müüki aastast aastasse neljakordselt kasvatada, peamiseks turuks Jaapan, samas kui tavasigarettide müük vähenes Philip Morrisel 7 protsenti. Kuna skeptikuid iQOSile üleminemise suhtes leidub aga endiselt palju, võtab soovitud käibe-eesmärgi täitmine veel aega.

„Näeme vana tehnoloogia asendamisel uuega väga suurt potentsiaali,“ kinnitas ka Philip Morrise finantsdirektor Martin King. Selleks, et iQOSide müüki suurendada, plaanib ta muuta toote maitse tugevamaks ning seadme odavamaks. „See ei pruugi kohe ära tasuda, kuid pikas perspektiivis seome tarbijad niimoodi endaga, iQOSi maitse ning nikotiini hulk on tavasigaretile lähedasem kui näiteks e-sigarettidel,“ viitas ka King sellele, et investeeringud on pikaajalised ega pruugi kohe ettevõtte tulemustes kajastuda. Nii ootab ettevõte, et käive langeb lähiaastatel veel 2–3 protsenti.

Laieneda püütakse aga ka geograafiliselt. Kui praegu on iQOS-seadmeid saatnud edu Jaapanis, siis järgmisena püütakse haarata Venemaa turgu, kus praegu on sigaretikuumutajatel 4,4protsendiline turuosa. Analüütikute hinnangul on see hea stardiplatvorm.

Kanep kui päästerõngas

Samuti näevad tubakatootjad tulevikus potentsiaali kanepi tootmisel. Nii on näiteks Alliance One Internatinal investeerinud kahte Kanadas marihuaana turule toomisega tegelevasse firmasse – Island Gardenisse ja Goldleaf Pharmi. „Kuna sigarettide suitsetamine on kogu maailmas langustrendis, otsivad ka suured tubakafirmad alternatiive, kuidas oma käivet säilitada ja kasvatada ning kanepisektor on kindlasti üks suund,“ arvas LHV vanemmaakler Nelli Janson. „Neil on kahtlemata raha ja ka motivatsiooni investeerida uutesse toodetesse ja tehnoloogiatesse,“ märkis ta.

See, kui kiiresti kanepisektor areneb, sõltub Jansoni sõnul regulatiivsest raamistikust ning seadusandlusest. „Uks on suureks kasvuks kindlasti praokil ja on vaid aja küsimus, kui see täiesti valla pääseb,“ oli ta veendunud. Praegu on ravikanepi müük aga juba näiteks Kanadas legaliseeritud, USAs aga üleriigiliselt mitte ning seetõttu on seal sektori areng veel pärsitud. „Sektor on praegu üsna varajases staadiumis, mistõttu tegijaid on palju ning see tekitab killustatust – seega võtab aega, kui turg terad sõkaldest eraldab ja kooruvad välja esimesed edulood,“ viitas Janson veel ühele arengufaasi probleemile.

Turul kuumadest kanepiaktsiatest nimetabki Janson peamiselt Kanada päritolu firmade väärtpabereid. „Näiteks 2014. aasta aprillis tegi IPO Canopy Growth Corporation (WEED), mis tegeleb ravikanepi kasvatamise ja müügiga Kanadas ning kaupleb alates maist ka USA börsil (CGC),“ rääkis ta. „Aktsia on just viimase kuuga korraliku hoo sisse saanud ja kaupleb IPO hinnast ligi 1900 protsenti kõrgemal, 63 Kanada dollari juures.“