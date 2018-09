Kanepifirmad on vallutanud investorite südame

Ainult tellijale

Kanepiaktsiad on viimasel ajal kiiresti tõusnud, sest sektori ettevõtted on teinud suuri tehinguid ning Kanadas muutub vabaajakanep oktoobri keskel legaalseks.

Analüütikud on tõstnud kanepiaktsiate hinnasihti ning on sektori suhtes väga positiivselt meelestatud. Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF, kus on rohkem kui 20 Põhja-Ameerika kanepifirmat, on kuu ajaga kerkinud lausa 40 protsenti.

Tasub teada Kannabinoidid on kanepis leiduvad molekulid, mis tekitavad muutusi inimese kehas. Kõige tuntumad kanepis leiduvad molekulid on tetrahüdrokannabinool (THC) ja kannabidiool (CBD).

Suured tehingud

Kanepifirmade kiire tõus algas augusti keskel, mil Corona õlle tootja Constellation suurendas oma osalust Kanada kanepifirmas Canopy Growth 4 miljardi dollari võrra. Lisaks saadi ettevõtte juhtkonnas kontrolliv ülekaal.

Canopy Growthi aktsia on pärast tehingut tõusnud 93 protsenti. Eksperdid ütlevad, et tehingu eesmärk on globaalse kanepiäri ülesehitamine ja tõenäoliselt loodetakse, et peagi saab seda äri laiemalt ajada ka USAs.

Constellationi tegevjuht ütles, et tema suhtub kanepiärisse väga positiivselt. „See võib olla järgmisel kümnendil üks suuremaid kasvusektoreid,“ rääkis tegevjuht Rob Sands.

Investorid usuvad, et Constellation, mis omab Corona ja teiste alkohoolsete jookide brände, võib turule tuua ka kanepil põhinevaid jooke ja teisi tooteid.

Analüütikud tõstavad hinnasihti

Ka teistel ettevõtetel on hästi läinud. Kanada firma Cronos Groupi aktsia on kallinenud kuu ajaga 87 protsenti. Ettevõte teatas, et on koostööleppe teinud kanepi jaemüüja Ontario Cannabis Retail Corporationiga. Lisaks sõlmiti koostöölepe biotehnoloogiafirma Ginkgo Bioworksiga. Gingko plaanib teatud kannabinoide suures mahus tootma hakata.

Cronos plaanib kanepiga seotud uurimis- ja arendustegevusse panustada 22 miljonit dollarit.

Investeerimisfirma GMP Equity Research tõstis Cronose aktsia hinnasihti augusti lõpus 7 dollarilt 17 dollarile. GMP tõstis Cronose pikaajalist käibeprognoosi, sest oodatakse, et kannabinoide hakatakse ravimitööstuses laiemalt kasutama. Praegu kaupleb Cronose aktsia 10,2 dollari juures.

„Koostöö Gingkoga tähendab, et Cronos on kannabinoididega seotud uuringutega liidrite sekka tulnud,“ ütlesid GMP analüütikud.

Eristub konkurentidest

Võitjate seas on ka Valens Groworks, mille aktsia on kuu ajaga tõusnud 100 protsenti. Septembri alguses andsid Mackie Researchi analüütikud aktsiale ostusoovituse ja tõstsid hinnasihi 4,5 dollarile. Praegu kaupleb Valens 2,3 dollari juures.

Valens keskendub kõrge marginaaliga toodete valmistamisele ja müümisele ning seda tehakse erilise ekstraktsiooniprotsessi kaudu, mis on teistele firmadele kättesaamatu. Mackie analüütikud Greg McLeish ja Nicola McFadden ütlesid, et just see eristab Valensit teistest konkurentidest.

Vabaajakanepi legaliseerinud USA osariikides on järsult kasvanud nõudlus kanepiõlide järele. Arvatakse, et Kanadas saab trend olema sarnane.

„Valens saab sellest suurt kasu, sest nad pakuvad klientidele patendiga kaitstud ekstraktsiooni, mis võimaldab neil toota kanepiõli ja teisi tooteid,“ kirjutasid analüütikud investoritele saadetud kirjas.

Ontario Cannabise kaudu siseneb turule ka Tilray Inc, mille aktsia on kuu ajaga kallinenud lausa 280 protsenti. Tilray plaanib oma tooteid müüa Marley Naturali, Irisa ja Canaca brändi alt. Praeguseks on firma turuväärtus tõusnud juba 10 miljardi dollarini.