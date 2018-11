Harju Elekter pikendas tarnelepingut Soome suurima jaotusvõrguettevõttega. Foto: Andras Kralla

Harju Elekter pikendas tarnelepingut mahus 24 miljonit

Harju Elekter kinnitas tarnelepingu pikendamist Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Caruna, selgub börsiteatest.

Harju Elektri ja Caruna vahelist alajaamade tarnelepingut pikendatakse kahe jätkuaasta võrra aastani 2020. Lepingu orienteeriv maht järgneva kahe aasta peale kokku on 24 miljonit eurot.

Ettevõte teatab, et Harju Elektri ja Caruna vahel 19. detsembril 2016. aastal sõlmitud leping on kasvatanud oluliselt alajaamade tootmist Harju Elekter Grupi Eesti ja Soome tehastes. Lisaks tavapärasele toodangule on ainuüksi Caruna Grupile valmistatud üle 1000 komplektalajaama aastas ning see on suurendanud alajaamade aastatoodangu siinsetes tehastes enam kui 4000 alajaamani.

Caruna on Soome suurim jaotusvõrguettevõte, kes omab orienteerivalt 20% turuosa Soomes, vastutades 650 000 ettevõtte või üksikisiku elektrienergia varustatuse eest Lõuna-, Edela- ja Lääne-Soomes, Joensuus, Kirde-Uusimaal, Lapis ja Satakunnas.