USA töötuse määr püsib 48 aasta madalaimal tasemel. Foto: Reuters

USA töötu abiraha taotlejate arv kuue kuu tipus

USA töötu abiraha taotlejate arv kasvas eelmisel nädalal viimase kuue kuu kõrgeima tasemeni, vahendab MarketWatch.

Abiraha taotles eelneva nädalaga võrreldes 10 000 inimest rohkem, kokku 234 000 inimest, selgub USA valitsuse andmetest. MarketWatchi küsitletud ökonomistid ootasid numbriks 220 000.

Töötu abiraha saajate arv suurenes 50 000 võrra, 1,7 miljoni inimeseni.

Vaatamata sellele, et mitmed suured ettevõtted, seal hulgas General Motors, on koondamas, püsib töötuse määr jätuvalt 48 aasta madalaimal tasemel. Uute töökohtade loomine on samuti rekordite lähedal.

Ökonomistide sõnul kasvas töötu abiraha taotlejate arv tõenäoliselt selle tõttu, et tänupüha oli varasemal nädalapäeval kui tavaliselt. Andmed on hooajaliselt korrigeeritud, millele võivad pühad märkimisväärset mõju avaldada.

USA majanduskasv ei ole nii kiire kui suvel, aga selle seis püsib tugev. Tarbijad on optimistlikud, pühade hooaeg on hästi läinud ning aktsiaturud on viimasel ajal veidi taastunud.