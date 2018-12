Tallinki aktsia Helsingis taas languses

Tallinki Star Foto: John Guillemin

Tallinki aktsia ei saa hoogu sisse ka teisel Helsingi börsil kauplemise päeval ning on sarnaselt eilsele on see languses ka täna.

Tallinki turuväärtus on Helsingi börsil täna kukkunud 1,83 protsenti ning aktsia maksab hetkel 1,07 eurot.

Tänaseks avanemishinnaks oli 1,09 eurot ning 2sendine langus on tekkinud 118 223 euro suuruse käibe juures.

Eesti laevafirma aktsiaga on Helsingi börsil tehtud 90 tehingut.

Tallink Grupi aktsia on punases ka kodusel Tallinna börsil.