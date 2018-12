Huawei finantsdirektor Meng Wanzhou on ühtlasi ettevõtte asutaja Reng Zhengfei tütar. Foto: Maxim Shipenkov, EPA

Huawei asutaja tütre vahistamine raputas turge

Hiina tehnoloogiagigandi Huawei asutaja tütar ja ettevõtte finantsjuht Meng Wanzhou vahistati USA palvel Kanadas, mis on seadnud ohtu USA ja Hiina kaubandussuhete parandamise ja raputanud aktsiaturge, kirjutab Reuters.

Meng Wanzhou vahistamine seab kahtluse alla USA ja Hiina kaubandussõja 90päevase vaherahu, milles USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping just vahistamise päeval kokkuleppele jõudsid. Vahistamine on väidetavalt seotud USA sanktsioonidega Iraani vastu.

Hiina saatkond Kanadas protestis otsustavalt selle vahistamise vastu.

Kaubandussõda jätkub

Vahistamise uudis andis kinnitust, et kaks maailma suurvõimu ei võitle mitte ainult kaubandustollide, vaid ka tehnoloogilise ülemvõimu pärast.

Aktsiaturud reageerisid sellele negatiivselt. Hongkongi Hang Seng indeks kukkus täna 2,7 protsenti, kõige enam said kannatada tehnoloogiasektori aktsiad. Tencenti aktsia odavnes enam kui 4 protsenti ja AAC ning Sunny Optical kukkusid 6 protsenti.

"Me jälgime Aasia arenguid pärast Kanadas toimunut väga pingsalt. Huawei finantsjuhi arreteerimine on väga märkimisväärne samm, sest USA ärgitab juba praegu oma liitlasi Huawei tooteid mitte kasutama. See võib tehnoloogiaaktsiatele negatiivselt mõjuda," ütles investeerimisfirma Oanda kauplemise juht Stephen Innes.

USAs odavnesid Dow Jonesi aktsiafutuurid 1,3 protsenti ja S&P 500 futuurid on langenud 1,2 protsenti. Tõenäoliselt on USAs oodata Eesti aja järgi õhtul algaval börsipäeval korralikku langust.

Meng Wanzhou vahistamisega samal päeval teatas Briti BT Group, et eemaldab Huawei toodetud seadmed 3G- ja 4G-mobbililevisüsteemidest ega kasuta Huawei tooteid järgmise põlvkonna võrgu ülesehitamisel.

Huawei varustajate aktsiad kukkusid neljapäeval pärast vahistamisteadet. Samsung Electronics kaotas väärtusest 2,3 protsenti, Chinasoft International Ltd koguni 13 protsenti.