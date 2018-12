Hiina eksport võib kaubandussõja tõttu tugeva löögi saada. Foto: AFP

Citi: kiire lahendus puudub ja tariifisõda eskaleerub

Kaubandussõjast tulenev kahju Hiina majandusele on tehtud ning lepe USAga ei muuda asju kohe paremaks, ütlesid Citigroupi ökonomistid.

Põhjus peitub selles, et Hiinas on tugev palgasurve ning tööjõukulud kasvavad. Tariifisõda paneb tööturu aga veelgi suurema surve alla, ütlesid Citi ökonomistid eesotsas Liu Li-Gangiga. Kaubandussõda USAga võib Hiina ekspordi kasvu järgmisel aastal aeglustada poole võrra, mille tõttu satub ohtu 4,4 miljonit töökohta.

“Reaalsus on see, et Hiina konkurentsivõime on kulude osas vähenemas. Eriti sektorites, kus on vaja palju tööjõudu ning lisandväärtust luuakse vähem,” kirjutasid ökonomistid oma raportis. “Tarneahelate ümbertegemine ei ole lühiajaliselt realistlik, aga tootjad võivad hakata kaaluma Hiinast lahkumist, kui tariifid kestavad kauem, kui oodatakse.”

Citi prognoosib, et 1. märtsil tõstab USA tariife 15 protsendipunkti võrra ning järele jäänud kolm kuud ei ole piisavad, et kahe riigi vahelist tüli ära lahendada. Probleeme on tekitanud intellektuaalse omandi vargused Hiina poolt, tehnoloogia sunniviisiline ülevõtmine ning küberkuriteod. Neid asju pole ökonomistide sõnul võimalik kiiresti lahendada.

Ökonomistid prognoosivad, et Hiina ekspordi kasv aeglustub 2019. aastal 5,1 protsendini. USA plaanib 1. märtsil panna 25protsendilise tariifi alla 250 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupu. See vähendaks Hiina eksporti 5,6 protsendi võrra ning avaldaks SKP kasvule pärssivat mõju 1,04 protsendipunkti ulatuses.