Miljardärist investor: aktsiaturud on suures hädas

Miljardärist investor ja riskifondi juht Stanley Druckenmiller ütles, et aktsiaturud on lähemal vaatlusel suures hädas, vahendab MarketWatch.

Investor ja filantroop Stanley Druckenmiller arvab, et aktsiaturgudel on viimasel ajal olukord tunduvalt kehvemaks muutunud. Foto: Bloomberg

"Kui vaadata aktsiaturge, siis näitavad tsüklilised aktsiad täiesti teist pilti kui kaitsvad aktsiad. Autosektor on langenud 30 protsenti, mitte 10–11 protsenti. Ehitussektori aktsiad on kukkunud 35 protsenti, pangad 25 protsenti. Russell 2000 on kaotanud 20 protsenti. Kuidas saab S&P 500 indeks samal ajal ainult 10–11 protsenti langeda? See on kommunaalfirmade, tarbekaupade tootjate ja ravimifirmade pärast, mis on kallinenud. Need on majanduslikult kaitsvamad aktsiad," rääkis Druckenmiller.

"Aktsiaturgude sees toimuv on parim ökonomist, mida ma tean. Ma olen seda iga tsükli jooksul kasutanud ja praegu pole seal kõik õigesti," lisas Druckenmiller.

Ta lisas, et alates 2010. aastast on ettevõtete võlatase tõusnud 6 triljonilt 9,6 triljonile dollarile. Ettevõtted on Druckenmilleri sõnul kasutanud raha aktsiate tagasiostmiseks ning teiste firmade ostmiseks.

Druckenmilleri arvates on Ameerika Ühendriigid silmitsi sarnase olukorraga, mis oli 2007. aastal. Samas ei ennusta ta majanduslangust ning ei toeta ka intresside langetamist. Ta soovitab investoritel hoiduda finantssektori aktsiatest ning investeerida näiteks pilveteenuste firmadesse nagu Microsoft ja Salesforce, kellel peaks hästi minema ka majanduslanguse ajal.