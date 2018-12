Keskpanga prognoos langetas USA börse

Föderaalreservi esimees Jerome Powell Foto: Scanpix / Zumapress

Kolmapäeval tõstis USA Föderaalreserv tänavu neljandat korda intressimäärasid ning süvendas börside ebakindlust seoses majanduskasvu pidurdumisega.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kahanes 1,49%, 23 324 punktini. Nasdaq Composite langes 2,17%, 6637 punktini. S&P 500 vajus 1,54% madalamale ning lõpetas 2507 punktil. Septembris saavutatud tipuga võrreldes on S&P kaotanud ligikaudu 14,5% ja on ühtlasi jõudnud eelmise aasta septembri lõpu tasemele.

Kolmapäeval jälgiti Wall Streetil pingsalt Ameerika Ühendriikide keskpanga järjekordselt kohtumiselt saabuvaid sõnumeid, eelkõige tuleva aasta rahapoliitikat puudutavaid signaale. Tänavu neljas, veerandi protsendi suurune hoiumäära tõus turgudele üllatust ei valmistanud, kuid Föderaalreservilt oodati ülemaailmse majanduskasvu pidurdumise tõttu ka edasiste intressitõusude olulist vähenemist.

Paraku oli Fedi prognoos aga julgem kui loodeti - asutuse liikmete koondhinnangu kohaselt võib USA Föderaalreserv suurendada intressimäärasid järgmise aasta jooksul kahel või enamal korral. Lisaks valmistab kauplejatele muret keskpanga võlakirjaportfell, mille pidev vähenemine avaldab samuti survet intressimääradele. "Ma arvan, et bilansilehe vähenemine on olnud sujuv ja eesmärgile vastav ning ma ei näe, et meil oleks põhjust seda muuta," ütles Fedi juht Jerome Powell kohtumisele järgnenud pressikonverentsil.

Sedapuhku sattus Wall Streeti põlu alla kullerifirma FedEx (-12,16%), mis suutis möödunud kvartalil küll ületada analüütikute ennustusi, kuid hoiatas börse oma rahvusvahelise - eriti Euroopa - äritegevuse nõrgenemise eest.

Kehvalt lõpetas päeva ka käibeprognoosidele alla jäänud kiibitootja Micron (-7,92%), mille hinnangul toob nutitelefonide turu pisem nõudlus ja sellest tingitud pooljuhtide üleküllus lähiajal tõenäoliselt kaasa käibe kahanemise. Sama mure rusus ka Microni rivaalide Inteli (-4,55%), Nvidia (-5,74%), AMD (-6,97%) ja Broadcomi (-2,32%) aktsiaid.