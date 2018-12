USA börsid tõusid eile ligi 5 protsenti. Foto: Shutterstock

Kolm kummalist fakti börsidel toimuva kohta

See nädal on olnud USA aktsiaturgudel pehmelt öeldes kummaline.

Kõik kolm USA suuremat aktsiaindeksit tõusid kolmapäeval vähemalt 4 protsenti. Viimati juhtus nii 2011. aastal. Nii Dow Jonesil kui ka Standard & Poor’s 500 indeksil jäi 5protsendilisest tõusust puudu vähem kui 0,1 protsendipunkti, vahendab Bloomberg.

Dow puhul on veel üks kummaline fakt – see peegeldas perfektselt kolmapäevale eelnenud kauplemispäeva. Esmaspäeval langesid kõik 30 indeksi aktsiat. Eile olid aga kõik 30 aktsiat rohelises. Viimati juhtus nii 2015. aastal ja alates 2000. aastast on seda juhtunud kokku vaid 10 korral.

Ja viimaks – Standard & Poor’s 500 indeksis oli üle 500 ettevõtte, mis lõpetasid päeva plussis (indeksis on kokku 505 börsifirmat). Vaid üks aktsia ei tõusnud, mis tähendab, et 99,8 protsenti indeksi aktsiatest kallines. Bloomberg on indeksi kohta kogunud andmeid alates 1990. aastast ning varem pole protsent niivõrd suur olnud. Eelmine rekord pärineb 2011. aastast, mil 500 aktsiast tõusis 498 (kokku 99,6 protsenti).