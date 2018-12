Hiina aktsiatel oli tänavu halvim aasta alates 2008. aastast Foto: EPA

Hiina turgudel kümnendi halvim aasta

Hiina aktsiaturgude jaoks oli 2018. aasta viimase kümnendi halvim, kirjutab CNBC.

Riigi peamine aktsiaindeks – Shanghai Composite – lõpetas aasta 2493 punktil. See tähendab, et tänavu on indeks langenud lausa 24,6 protsenti.

Indeksi kõik 10 sektorit on võrreldes aasta algusega miinuses. Kõige kehvemini läks infotehnoloogia sektoril, mis odavnes lausa 34 protsenti, selgub Hiina finantsteenuste firma Wind Informationi andmetest. Kõige paremini läks kommunaalsektoril, mis odavnes “vaid” 11 protsenti.

Viimati läks Shanghai Composite indeksil nõnda kehvasti 2008. aastal, mil maailma tabas globaalne finantskriis. Toona kukkus indeks lausa 65 protsenti.

Suured kaotused tabasid ka muid Hiina aktsiaindekseid – näiteks Shenzhen Composite odavnes tänavu 33,3 protsenti. Tunduvalt paremini läks Hongkongi aktsiaid koondaval Hang Seng indeksil, mis kukkus aastaga vaid 13,6 protsenti.

Hiina aktsiaid vedas alla eelkõige USA-Hiina kaubandussõda ning kartus Hiina majanduse aeglustumise pärast.