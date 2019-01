Tesla – elu pärast põrgut

Kümme aastat pärast esimese auto tootmist on Tesla võidelnud ennast "tootmispõrgust" välja ja trügib täie enesekindlusega maailma suurimate autotootjate mängumaale, kirjutab Bloomberg.

Tesla Model 3 on Ameerika Ühendriikides tõusnud sedaanide müügi edetabelis neljandale kohale. Foto: AFP/Scanpix

Elektriautode müügis on Tesla juba niigi liider oma 18,6% turuosaga teiste suuremate tootjate seas nagu BAIC, Nissan, BYD ja Chevy, kes müüvad peamiselt Hiina turul, kuid sellest jääb firma ambitsioonidele väheks. 2019. aasta alguseks on Tesla igal nädalal välja andnud rohkem kui 4700 Model 3. Peale oma eksistentsiaalse ebakindluse aasta seljataha jätmist on firma praeguseks üks maailma kõige väärtuslikumaid autoettevõtteid, mille varude väärtus on suurem kui Fordil, General Motorsil või BMW-l. See võib aidata ettevõttel vähendada oma võlakohustusi ja piirata tulevasi laenukulusid.