Kaubanduskõnelused andsid turgudele energiasüsti

USA börs avanes täna rohelises, sest USA ja Hiina kaubanduskõnelused annavad investoritele jätkuvalt põhjust optimismiks.

Dow Jones on edenenud 151 punkti ehk 0,6%, 23 939 punktile. Näib, et Dow on teel kolmanda järjestikuse päevase tõusu suunas. Kui nii, oleks see FactSeti andmete järgi esimene kolmepäevane järjestikune tõus alates novembrist.

S&P 500 indeks on edenenud 0,4% ning tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite on tõusnud 0,7%. Tehnoloogiaaktsiatest näib täna investorite fookus olevat Apple’il, sest lekkinud andmete kohaselt plaanib Apple iPhone’i kolme uue mudeli tootmisplaani esimeses kvartalis vähendada umbes kümnendiku võrra. Põhjus on iPhone'i väiksem nõudlus Hiinas, kus on maailma suurim nutitelefonide turg. Sealset majandust on aga aeglustanud kaubandussõda USAga.

Üldiselt on turgudele energiasüsti jätkuvalt andmas kaubanduskõnelused, mis venisid ka tänasesse. USA ametnikud on kõnelusi pidanud edukaks, samas mingite konkreetsete edusammudega välja tuldud veel pole.