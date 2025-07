Ossinovski kutsub juba Reformierakonda võimuliitu tagasi. Pere: poliitikas võib arutada kõike

Pressikonverentsi ajal ütles Jevgeni Ossinovski ERRile , et Reformierakond võiks tulla pealinna võimuliitu tagasi ning mingeid eeltingimusi ja ultimaatumeid neile ei esitata. Seepeale ütles Urmas Sõõrumaa , et sotsid on nelja aasta jooksul saanud mitu korda ilmutust. “Tore ettepanek ja näha on, et hoolitakse linnainimeste eest. Või on see järjekordselt isiklik töökoht ja ego,” rääkis ta.