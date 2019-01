Foto: Mohamad Razi Bin Husin Jaga lugu:

Maailma aktsiaturud on jõudmas pöördepunkti

Kas aktsiaturgude tõus jätkub või naaseme me jõulude ajal saavutatud põhjade juurde?

Globaalsete aktsiaturgude graafikud seisavad silmitsi vastupanu tasemetega, mida pole oktoobris alanud languse järel suudetud ületada. Näitena võib tuua 50 päeva libisevad keskmised. Kui need tasemed ületatakse, võib see tee avada edasiseks kallinemiseks.

Võtame näiteks MSCI maailma aktsiate indeksi, kuhu on koondatud arenenud turgude aktsiad. Jaanuaris toimunud aktsiaturgude taastumine viis indeksi 50 päeva libiseva keskmiseni. Seni pole suudetud sellest aga läbi murda.

Standard & Poor’s 500 indeks seisab silmitsi aga toetusega, mis on nüüd muutnud vastupanuks. Tegemist on 2600 punkti tasemega, mis oidis eelmise aasta kevadel ja sügisel turge vee peal. Nüüd käitub see tase vastupanuna ning turg on selle alla seisma jäänud.

Detsembrikuu esimesel kauplemispäeval kukkus Nasdaq Composite indeks 50 päeva libisevast keskmisest madalamale. Esmaspäeval jäi indeksil sellest tasemest puudu 100 punkti.

Ka Euroopas on mitmed indeksid jõudnud 50 päeva libiseva keskmiseni. Euro Stoxx 600 on vastpanust vaid mõne punkti kaugusel. Saksamaa DAX indeksi jaoks on olukord sarnane. FTSE 100 jõudis sellest tasemest kõrgemale, aga nüüd hääletab Parlament Brexiti üle ning turud on uuesti langenud.