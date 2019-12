Ryanair langetas kasumiprognoosi

Odavlennufirma Ryanair alandas 2018. aasta kasumiprognoosi, viidates madalamatele talvehindadele ja lisas, et sõltuvalt Brexiti arengust võivad toimuda edasised kärped, kirjutab MarketWatch.

Ryanair Foto: Scanpix

Ettevõte teatas, et ootab maksujärgset kasumit vahemikus 1 miljard ja 1,1 miljardit eurot. Sealjuures varasema prognoosi kohaselt pidi kasum olema 1–1,2 miljardit eurot.

Ettevõte teatas, et prognoosi muutmisesse panustas talviste lennuhindade kukkumine 7% võrra. Varem oli Ryanair eeldanud, et hinnad langevad turismi madalhooajal 2%. Hinnalangust tasakaalustab suurem lendude arv, mis suurenes 142 miljoni võrra varem prognoositud 141 asemel.

"Me usume, et meie madalama hinnaga keskkond raputab jätkuvalt konkurentsimaastikku ja eemaldab ärist kahjumlikud firmad, nagu näiteks WOW, Flybe ja Germania, mis on kõik praegu müügis," ütles Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary. Ryanairi aktsia on aasta jooksul odavnenud 40% ja kaupleb Londoni börsil 9,87 naela tasemel.