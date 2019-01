Tööotsijad. Foto: Bloomberg Jaga lugu:

USA töötu abiraha taotlejate arv poolsajandi põhjas

Töötu abiraha taotlevate ameeriklaste arv langes eelmisel nädalal viimase poole sajandi madalaima tasemeni, vahendab MarketWatch.

Kokku esitati 19. jaanuaril lõppenud nädala jooksul 199 000 töötu abiraha taotlust. Eelmise nädalaga võrreldes langes näitaja 13 000 võrra.

Tegemist on madalaima näitajaga alates 1969. aasta 15. novembrist. See näitab USA tööturu tugevust, mis on aidanud Ühendriikide majandusel kasvada juba ligi 10 aastat järjest. MarketWatchi küsitletud ökonomistid ootasid näitajaks 218 000.

Inimeste arv, kes saavad töötu abiraha, langes 24 000 võrra, 1,71 miljonini.

Laiemas pildis on USA majandus jätkuvalt heas seisus, vähemalt lühiajaliselt. Detsembri tööturu raport oli erakordselt tugev – juurde loodi lausa 312 000 töökohta. Töötuse määr püsib 4 protsendi tasemest madalamal ning töötajate koondamine püsib samuti viiekümne aasta põhjas.

Kui USA majanduskasv jätkub, siis selle suve keskpaigaks saab see olema riigi ajaloo pikim kasvuperiood.