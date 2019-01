Teslal on viimasel ajal probleeme olnud nõudlusega. Foto: EPA Jaga lugu:

Mida Tesla tulemuste puhul silmas pidada?

Tesla investorid loodavad, et elektriautode tootja teenib juba teist kvartalit järjest kasumit. Tõsi küll, kasumiprognoosid on küllaltki tagasihoidlikud, vahendab MarketWatch.

Tesla teatab oma tulemused kolmapäeval pärast kauplemispäeva lõppu. Eelmise aasta kolmandas kvartalis suutis ettevõte üle pika aja kasumit teenida. Elon Musk ütles eelmisel nädalal, et seekord saab kasum olema väiksem, mis pani aktsia langema.

FactSeti küsitletud analüütikud prognoosivad, et Telsa neljanda kvartali kohandatud kasum saab olema 2,2 dollarit aktsia kohta. 2017. aasta samas kvartalis teeniti aktsia kohta 3,04 dollarit kahjumit.

Käibeks prognoosivad analüütikud 7,12 miljardit dollarit, võrreldes eelneva aastaga kasvaks käive rohkem kui kahekordseks.

Tänavu on Tesla aktsia langenud 12 protsenti. Viimase 12 kuu jooksul on aktsia odavnenud aga 13 protsenti. Suurematest aktsiaindeksitest on Tesla rohkem kukkunud.

Tesla suurim mure on see, et nõudlus autode järele on vähenemas. Eelmisel nädalal langes aktsia järsult, sest ilmusid uudised, et ettevõte koondab, lisaks sellele anti kasumihoiatus. Teiste ettevõtete puhul peetakse koondamist heaks märgiks, aga Tesla puhul võib see olla märk, et nõudlus taandub.

“Me usume, et kulude vähendamise sammud on autosektoris head, aga jätkusuutliku nõudluse saavutamine saab olema investorite jaoks tähtsaim,” ütlesid Goldman Sachsi analüütikud.