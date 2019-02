Neste Keila automaattankl. Foto: Raul Mee Jaga pilti:

Neste teenis kopsaka kasumi

Biokütuste tootja ja naftarafineerija Neste teenis neljandas kvartalis oodatust rohkem kasumit, sest taastuvenergia üksus on kiiremini arenema hakanud, vahendab Reuters.

Soome ettevõte, mis toodab taastuvatest materjalidest diislikütust ja teisi kütuseid, teatas, et taastuvenergiaüksuse müük peaks esimeses kvartalis kasvama. Üksuse suuremad tehased asuvad Singapuris ja Rotterdamis. Ettevõtte aktsia reageeris varasel kauplemisel 6protsendilise tõusuga.

Nestel on Soomes ka kaks traditsioonilist naftarafineerimise tehast. Naftatootmise äri marginaalid peaksid esimeses kvartalis olema madalad, sest bensiiniturg on nõrk. Kvartali lõpus on aga oodata olukorra paranemist.

Neljanda kvartali tegevuskasum kasvas 12 protsenti, 349 miljoni euroni. Reutersi küsitletud analüütikud ootasid kasumiks 321 miljonit eurot.Taastuvenergia üksuse tegevuskasum tõusis 281 miljoni euroni ja ka sellega ületati ootusi.

Neste tegi ettepaneku maksta dividendi 2,28 eurot aktsia kohta. Praegu kaupleb Neste aktsia 84,2 eurol.