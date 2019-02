Teraviljade hinnatõus pani toiduhinnad kallinema. Foto: EPA Jaga pilti:

Maailma toiduhinnad tõusevad

Maailma toiduhinnad jaanuaris tõusid, millele aitasid kaasa piima, taimeõlide ja suhkru kallinemine, teatas ÜRO neljapäeval.

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) toiduhindade indeks tõusis detsembriga võrreldes ligi 2 protsenti, 164,8 punktini. Tõsi, 2018. aasta jaanuariga võrreldes on indeks jätkuvalt 2,2 protsenti madalamal.

FAO piimahindade indeks tõusis kuu ajaga 7,2 protsenti ning seitse kuud kestnud langus sai läbi. FAO teatel on hinnad tõusnud eelkõige Euroopa ekspordipakkumise vähenemise ja regiooni tugeva sisenõudluse tõttu.

FAO taimeõlide indeks kallines 4,3 protsenti, suhkruindeks lisas 1,3 protsenti. Teraviljad ja liha jäid detsembriga võrreldes sisuliselt samale tasemele.

Organisatsioon tõstis maailma 2018. aasta teraviljade toodangu prognoosi 2,61 miljardi tonnini, mida on detsembriga võrreldes veidi rohkem. Arvatust suuremaks kujuneb tõenäoliselt nisu, maisi ja riisi tootmine.

“Suur osa prognoositud kasvust on seotud tootmise suurenemisega Euroopas, kus soodne ilm on saagikuse perspektiivi tõstnud. Samuti oodatakse külvamise laienemist, sest hinnad on atraktiivsed,” ütles FAO.