Börs: kaubanduskõnelused tekitasid optimismi

New Yorgi börs. Foto: EPA Jaga pilti:

USA aktsiaturud tõusid ka teisipäeval ning Washingtonis algas USA-Hiina kaubanduskõneluste uus raund, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks kallines 0,03 protsenti, 25 894 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks lisas 0,2 protsenti ja lõpetas päeva 2779 punktil. Nasdaq kallines samuti 0,2 protsenti, 7488 punktini.

USA president Donald Trump kirjutas pühapäeval Twitteris, et kaubanduskõnelused lähevad väga hästi. Investorid loodavad, et kaks riiki jõuavad enne 1. märtsi tähtaega kokkuleppele.

“Turg on praegu hindadesse arvestanud palju positiivseid uudiseid,” ütles investeerimisfirma State Streeti strateeg Marvin Loh, kes lisas, et aktsiaturud on tõusnud kaubanduskõnelustega seotud optimismi tõttu.

“Tegemist võib olla olukorraga, kuhu sobib ütlus: osta kuulujutte ja müü fakte. Suur osa kaubanduskõnelustega seotud optimismist on juba aktsiahindadesse arvestatud,” nentis ta.

Hästi läks ka Walmartil, kes teatas oma kvartalitulemused, mis olid oodatust paremad. Ettevõte tõstis ka dividendi.

Naftahinnad kallinesid umbes protsendi võrra, kulla hind lisas aga 1,6 protsenti ning jõudis viimase kümne kuu kõrgeima tasemeni.