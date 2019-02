Elamuturu langus survestas Home Depot tulemusi

Home Depot kauplus. Foto: EPA Jaga pilti:

Ehitusmaterjale müüva Home Depot aktsia hakkas pärast kvartalitulemuste teatamist langema, vahendab MarketWatch.

Home Depot’ jaoks oli 2018. aasta küllaltki raske, sest eluasemeturg oli languses ning see mõjutas ka nõudlust ehitusmaterjalide järele. Lisaks sellele on analüütikud ettevõtte osas järjest skeptilisemad, eile andis Credit Suisse ettevõtte osas hoiatuse – nende sõnul on Home Depot’ aktsia 2019. aasta algusest liiga kiiresti tõusnud.

Tänavu on ettevõtte aktsia tõusnud umbes 7 protsenti, viimase 12 kuu tõus jääb aga vaid 1 protsendi juurde.

Home Depot neljanda kvartali kasum aktsia kohta tõusis 2,25 dollarini ning käive ulatus 26,49 miljardi dollarini. Analüütikud ootasid kasumiks 2,16 dollarit aktsia kohta ja käibeks 26,57 miljardit. Kohandatud müük kasvas aga vaid 3,2 protsenti, mis jäi Wall Streeti oodatud 4 protsendile alla.

Ettevõte kinnitas ka 15 miljardi dollari suuruse aktsiate tagasiostu programmi ning dividendi tõsteti 32 protsendi võrra, 1,36 dollarini aktsia kohta.

Aktsia panid langema prognoosid. Sellel aastal ootab Home Depot kasumiks 10,03 dollarit aktsia kohta ja käibeks 111,77 miljardit dollarit. Analüütikud ootasid prognoosideks vastavalt 10,25 dollarit ja 111,76 miljardit dollarit.

Home Depot aktsia on täna langenud 1,7 protsenti, 186,76 dollarini.