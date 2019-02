LHV panga juhtkond müüs enam kui poole miljoni eest aktsiaid

Jüri Heero ja Erki Kilu on viimastel päevadel müünud enam kui poole miljoni euro eest LHV aktsiaid.

LHV panga juhatuse esimees Erki Kilu Foto: Liis Treimann

Aasta esimese kahe kuuga on LHV Groupi aktsia tõusnud peaaegu 18% 11,15€ tasemele ning väärtpaberi tõusust on kasu lõiganud ka LHV insaiderid. Viimastel päevadel on enam kui 500 000 euro eest aktsiaid müünud kaks LHV panga juhtkonda kuuluvat isikut.