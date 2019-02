Facebooki privaatsusvidin võib reklaamiärile põntsu panna

Facebook võib sel aastal välja tulla privaatsusvidinaga, mis võimaldab kasutajal anda Facebookile käsu kustutada kõik andmed selle kohta, mis veebisaite on ta külastanud ja kuhu klikkinud. Foto: Reuters/Scanpix

Facebook lubab sel aastal kasutusele võtta uue privaatsusvidina, mis võimaldab inimestel oma Facebooki konto ajalugu kustutada. Vidin võib aga mõjutada sotsiaalmeediahiiu reklaamiäri.

Eelmise aasta mais, mil Facebook oli suure andmeskandaali keskmes, teatas Facebooki juht Mark Zuckerberg, et ettevõte on välja arendamas uut vidinat, millega saab kasutaja oma Facebooki ajaloo soovi korral kustutada. See tähendab, et kasutaja võib anda Facebookile käsu kustutada kõik andmed selle kohta, mis veebisaite on ta külastanud ja missugustele linkidele klikkinud.

Pärast seesugust avaldust on Zuckerberg ajaloo kustutamise kohta vähe infot avaldanud. Nüüd, pärast päris pikka vaikimisperioodi, teatas Facebooki finantsjuht Dave Wehner Morgan Stanley majanduskonverentsil, et privaatsusvidina arendustööd käivad. Ta tõdes, et vidina kasutamine võib avaldada mõju sellele, kas Facebook suudab pakkuda kasutajatele suunatud reklaame.

Wehner lisas, et Facebookil on siiamaani päris hästi läinud, näiteks oli ettevõtte neljas kvartal oodatust edukam. Samas tõdes ta, et reklaamiäri on muutumas.

Business Insider kirjutab, et Facebooki otsus luua privaatsusvidin on justkui õnnemäng – Facebook loodab, et selle loomise mõju on sedavõrd positiivne, et suudab korvata võimaliku käibekahju.

Facebooki aktsia sulgus eile 163,13 dollaril, kukkudes kauplemispäevaga 0,3%.