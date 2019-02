Börs: tihe päev Kapitooliumil tõi kerge languse

Ameerika Ühendriikide Kapitoolium Foto: EPA

USA börsid võtsid kolmapäeva vastu tagasihoidliku langusega, kuna turgude enesekindlust nõrgestas riigi kaubandusesindaja sõnavõtt ja tervisekindlustajaid kahjustas demokraatide ulatuslik reformiplaan.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes 0,28%, 25 985 punktini. S&P 500 kahanes 0,05%, 2792 punktini. Tehnoloogiaaktsiate rahulikum liikumine hoidis Nasdaq Composite'i seevastu rohelises - indeks kerkis 0,07%, 7555 punkti tasemele. Kauplemispäeva alguses oli nii S&P kui Nasdaqi puhul pilt aga tunduvalt tumedam: esimeste tundide käigus vajusid näitajad vastavalt 0,7% ja 0,8% miinusesse.

USA-Hiina kõneluste vallas tekitas turgudel kahtlemata närvilisust USA kaubandusesindaja Robert Lighthizeri sõnavõtt Kongressi alamkoja komitee ees, milles ta tõdes, et püsiva leppe saavutamiseks tuleb veel palju ära teha ning selleks ei piisa Hiina lubadusest kindlas koguses teatud USA kaupu osta. Nädala alguses leevendas president Trump teisalt börside hirmu kaubanduskõneluste ees, lükates edasi 1. märtsiks ette nähtud tähtaja ja sellega kaasnema pidanud tariifitõusu.

Kolmapäeval jätkus Kapitooliumil ka Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli esinemine, mis ei pakkunud kauplejatele seekordki ühtegi intressimäärade kiiremale kasvule viitavat ohtlikku signaali. Selle asemel tõmbab keskpank hoopis tagasi oma survestavat rahapoliitikat, lõpetades ajutiselt võlakirjaportfelli tühjendamise. Föderaalreservi 4 triljoni dollarisse suurusesse portfelli kuuluvad võlakirjad, mille keskpank soetas 2008. aastal algatatud kvantitatiivse lõdvendamise ehk rahatrüki käigus.

Teisipäeval avaldasid USA Esindajakoja demokraadid ambitsioonika reformikava "Medicare for All", mis asendaks USA praeguse, suuresti eraettevõtetele toetuva tervisekindlustussüsteemi kahe aasta jooksul üldise riikliku ravikindlustusega. Plaani mõjul jõudsid USA kindlustajad kolmapäeval S&P 500 suurimate kaotajate sekka: UnitedHealth kaotas 4,91%, Humana 4,76%, Cigna 3,95%, Anthem 3,58%. Tervishoiusektori must lammas oli ravimifirma Mylan, mille aktsia odavnes oodatust halvemate kvartalitulemuste ja madala 2019. aasta kasumisihi tõttu 15,06%.

Äsja kvartalitulemusi esitlenud ettevõtetest oli edukaim elektroonikapood Best Buy (+14,11%), mis suutis tänu nutikelladele ning kodu- ja mänguseadmetele tulla möödunud kvartalis toime telefonide nõrgemate müüginumbritega ja ületada analüütikute ennustusi.