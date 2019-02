Investor: superüllatus Šiauliult, ootan ka korralikku dividendi

Tänaste heade majandustulemuste valguses leiavad investorid, ei Šiauliu aktsia on atraktiivne investeering, oodata on korralikku dividendi ja aktsionäridele emiteeritakse ehk ka aktsiaid juurde.

Investorid rõõmustavad heade tulemuste pärast ja loodavad saada korraliku dividendi. Kes jaanuaris soetas aktsia oksjonilt, võib nautida 8% kasvu. Foto: Scanpix

Suurenenud intressitulu toel jõudis Leedu Šiauliu Bankas neljandas kvartalis ja aasta lõikes rekordilise kasumini.

Panga tulemusi kommenteerides, ütles Tallinki juht Paavo Nõgene investorina, et 52,6 miljoni suurune puhaskasum on tema jaoks positiivne üllatus, kuna oodati väiksemat kasumit. "Mina kui pikaajaline investor kindlasti rõõmustan tulemuste üle ja kui mu mälu mind ei peta, siis hiljuti nad kinnitasid ka dividendipoliitika, mis ütles seda, et vähemalt 25% puhaskasumist makstakse välja, see peaks olema üle 2 sendi aktsia kohta."

Pikaajaline investor Paavo Nõgene leiab, et Šiauliu on hästi juhitud ja atraktiivne ettevõte. Foto: Raul Mee

Investorid: aktsia on atraktiivne, ostke

Paavo Nõgene sõnul võib Šiauliu viimaste aastate praktika kohaselt aktsionäridele aktsiaid juurde jagada ehk osa teenitud kasumist suunata aktsiakapitali ja seeläbi emiteerida uusi aktsiaid. "Ootan nii dividendi kui ka uusi aktsiaid ja seda, et pank oleks oma tulemustes stabiilne. Tänaste tulemuste valguses on tal see potentsiaal olemas. Üsna hiljuti ostsin aktsiaid veidi juurde," lisas ta.

"Aktsia on viimasel ajal olnud erakordselt madalal tasemel ja kui tänasel päeval saab seda osta 0,43-0,44 euro eest, siis arvan, et see on väga atraktiivne investeerimisvõimalus," arvas Nõgene. Temaga nõustuvad ka investorid Jake Farra ja Kristjan Liivamägi.

Investori ja õppejõu Kristjan Liivamäe sõnul on praegu Šiauliu Bankase aruannete hindamine lihtsam kui eelmistel aastatel. Foto: Raul_Mee

Liivamägi osutab, et panga laenuportfell ja kasum näitavad stabiilset ja tugevat kasvu tänu Leedu heale makromajanduslikule olukorrale ning madalatele intressimääradele Euroopas. 2018. aasta lõpuga konverteeris Šiauliu Bankas EBRD allutatud laenu aktsiateks ning tulevastel perioodidel selle laenu ümberhindluse tulu ja kulu, mis muutis finantstulemuste hindamise keeruliseks, aruannetes enam ei ole. "Mina Šiauliu Bankase aktsionärina jään panga 2018. aasta tulemustega rahule. Šiauliu Bankas kaupleb minu jaoks atraktiivsel hinnatasemel. Panga P/E suhtarv on suurusjärgus 5 ning P/B suhtarv 0,8. Kui pank maksab puhaskasumist dividendidena välja 25%, siis tänaselt hinnatasemelt teeb see aktsia dividenditootluseks üle 4%. Šiauliu Bankas on minu hinnangul suhtarvude ja finantsnäitajate poolest konkurentidega võrreldes atraktiivne investeering," ütles ta.

Fotograaf ja investor Jake Farra loodab, et Šiauliu Bankases mingit rahapesuskandaali ei avastata. Foto: Paul Meiesaar

Rahapesuskandaalid on pangandussektori aktsiad ära lörtsinud

Ettevõtja ja fotograaf Jake Farra tõi tulemusi kommenteerides esile, et need olid hea vaheldus teiste Balti pankade rahapesuskandaali kõrval. Tema hinnangul ei olnud panga tulemused üllatavad, sest finantsturgudel on pangasektor näidanud üsna häid kvartalitulemusi.

"Hoian pöialt, et Šiauliu Bankases ei avastata ühtegi rahapesuskandaali, mis võiks aktsia hinnale väga laastavalt mõjuda. Praegu olen aga positiivselt meelestatud ning müüa ei plaani. Kõikide finantsnäitajate põhjal on aktsia hind pigem alahinnatud ja võimaluse korral soetaksin aktsiat juurde. Ma arvan, et võime näha varsti suisa 3–4sendist dividendi. Elame, näeme!"

Kristi Saare hindab kõrgelt Siauliu panga head juhtimist ja mõlgutab juurde ostu mõtteid. Foto: Andres Haabu

Ka investor ja koolitaja Kristi Saare tõi esile skandaalide mõju pankade aktsiatele. Samas hindas ta Šiauliu panga juhtkonna head tööd ja seda on näha nii suurenenud laenuportfellis kui ka kasuminumbrites. "Ise ostsin vahepeal madalama hinna pealt aktsiaid juurde ja plaanin kindlasti hoida, kui on vaba raha, siis isegi võib-olla veidi juurde osta. Näen aktsias pikaajaliselt head portfelli osa. Muidugi, eks pangandussektoris on olukord skandaalide tõttu närviline ja see võib ka Šiauliai aktsia hinda hoida veidi madalamal, kui tulemused võiksid viidata. Samas põhinäitajate alusel ei paista, et investor peaks äritegevuse tulemuste pärast muret tundma," ütles Saare.

P/E suhtarv 5 P/B suhtarv 0,8 EPS 0,10 EUR Oodatav dividend (pole kinnitatud): üle 2 sendi Võimalik dividenditootlus üle 4% Aktsia hind 0,44 EUR

Šiauliu Bankase neljanda kvartali intressitulud paranesid ligi kahe miljoni euro võrra ning tulud kokku kasvasid 10 miljoni euro võrra, 19 miljonini. Ühes mahu kasvatamisega suudeti ka tööjõukulusid kahandada.

Kontserni aastane intressitulu kasvas 7 miljoni euro võrra, 62,8 miljoni euroni. Tulud kokku kasvasid 27,9 miljoni euro võrra, 65,7 miljoni euroni. Kontserni kasum paranes 20 miljoni euro võrra, 52,6 miljoni euroni. Laenuportfell kasvas 16,5%, 1,4 miljardi euroni. Vastavalt möödunud aastal muudetud dividendipoliitikale maksab pank dividendidena investoritele välja vähemalt 25% kasumist, mis teeks praeguse seisuga ligikaudu 2 senti aktsia kohta.

Aktsiakasum kasvas aastaga 0,06 eurolt 0,1 eurole.

Kontsern juht Vytautas Sinius teatas börsiteate vahendusel, et jäi tulemustega ülimalt rahule: seda jäävad meenutama rekordiline puhaskasum, stabiilne laenuportfelli ja intressitulude kasv. Positiivsena toodi välja, et 2018. aastaga sai läbi ka EBRD laen nende portfellis, mille väärtuse muutumine aastate jooksul nende tulemust oluliselt mõjutas. 2018. aasta neljandas kvartalis muudeti seda viimast korda.

Uudise peale tõusis Šiauliu Bankase aktsia kauplemispäeva alguses Balti börsil kohe 3,4% ja kaupleb 0,45 euro tasemel. Napilt tunni ajaga oli tehtud juba 72 tehingut ja aktsia käive oli ligi 150 000 eurot.