Brexiti tähtaja eel panustatakse naela kukkumisele üha vähem

Briti naelsterling Foto: EPA

Kolm nädalat enne Ühendkuningriigi EList lahkumise tähtaega on naela langusele pandud panused selgelt vähenenud, kirjutab Reuters.

Turud jälgivad toimuvat jätkuvalt ärevusega, kuid hirme on leevendanud Briti parlamendis tõenäoliselt hääletusele tulev otsus pikendada Brexiti lõpptähtaega ning hoida seeläbi ära riigi üleminekuperioodita lahkumine Euroopa Liidust 29. märtsil.

Naela väärtus on kerkinud dollari suhtes kolme kuu jooksul tervelt 7%, tõustes seega tänavu parima tootlusega valuutaks. Viimastel nädalatel on märkimisväärselt vähenenud just naela lühikeseks müük ehk panustamine Briti valuuta odavnemisele võrreldes mõne muu olulise vääringuga. USA futuuride kauplemiskomisjoni (CFTC) andmetel olid spekuleerijad 25. veebruaril paigutanud naela vastu 3,2 miljardit dollarit, sellal kui mullu detsembris enne USA valitsusseisakut oli tühimüüjate panus 4,84 miljardit dollarit. Tuleks samas siiski mainida, et viie aasta keskmisega - 2,7 miljardi dollariga - võrreldes on surve naelale siiski väga tugev.

Prantsuse panganduskontserni BNP Paribase (+50/-50 vahemikus liikuv) valuutakauplemise mõõdik oli eelmisel nädalal 4 punkti tasemel ehk ostjate poole kaldu. Nädal varem oli näidik veel -5 punkti tasemel, eelmise aasta lõpus aga lausa -30 punkti peal. Kanada investeerimispanga RBC Capital Markets hinnangul on kauplejate seas tekkinud naela suhtes suur ostuhuvi, eelkõige naela-euro valuutapaaris. Julgemat meeleolu väljendavad ka suurpankade hinnangud: Deutsche Banki ja Goldman Sachsi arvates on leppeta Brexiti tõenäosus nüüd kõigest 10-15%.