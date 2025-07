Tagasi 12.07.25, 12:00 Raadiohitid: Tallinna kinnisvara, hobiinvestorid ja hotellitoas poesalati söömine Äripäeva raadio sellenädalase kuulatuima saate teemaks oli kinnisvara. Aina vähem inimesi ja eriti noori saab Tallinnas endale uut korterit lubada, kuna kinnisvara on viimasel kümnendil kiiresti kallinenud, ent samal ajal leiab Astlanda Ehituse osanik Jaanus Otsa, et Tallinna kalli kinnisvara probleem on pastakast välja imetud teema.

Suurettevõtja Jaanus Otsa rääkis saates ka Tallinna linnaplaneerimise suurimast pidurist, mille lahendamisest oleks pidanud linnaametnikud planeeringute kiirendamiseks alustama.

“Ma mitte mingil juhul ei läheks turgu solkima, mingeid erilisi toetusi või erilisi nõudeid kehtestama, et üks korter peab olema odav või midagi niisugust. Mis teha. See ei ole hea, aga see vist on paratamatus,” arutles Otsa Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.

Intervjuus pareeris Otsa veel poliitikute süüdistusi, et suures hinnatõusus on süüdi ahned ärimehed ning rääkis maksutõusude mõjust ettevõtetele ning inimestele.

Lisaks tuli saates juttu poliitikast ning sellest, miks tema hinnangul Tallinna linnapeaks pürginud Urmas Sõõrumaad diskrimineeriti. Samuti arutles Otsa Ukraina sõja arengute üle ja selgitas, miks ta peab USA presidenti geeniuseks.

Küsis Kristjan Kurg.

Hobiinvestorist räppar Säm on nelja aastaga kasvatanud oma portfelli kuuekohalise summani

Igapäevaselt räpiartisti ja sisuloojana tegutsev 24-aastane Säm nimetab end tagasihoidlikult hobiinvestoriks, kes siiani alles katsetab ja õpib investeerimismaastikul kõndima. Niiviisi rahulikult toimetades on ta aga nelja aastaga kasvatanud portfelli kuuekohalise summani.

„Investor Toomase tunni“ saates kirjeldab Säm enda investeerimisteekonna algust, mil ajateenistuse toakaaslane talle krüptovaluutade suurt volatiilsust tutvustas. Võimendusega panustades kasvatas ta kahe nädalaga 2500 eurot 10 000 euroks.

„Helistasin empsile, et kuule, kui ma kaitseväest välja tulen ja samas rütmis siin selle investeerimisega jätkan, siis ma kolin kodust välja ja ostan Järve Tornidesse korteri,“ lubas ta. Ja juba järgmisel hommikul oli sellest pangakontol järel paarsada eurot.

Veel jagas Säm oma finantsdistsipliini, mis viis ta hiljuti oma esimese kodu ostmiseni, samuti rääkis ta, kuidas Eesti Muusikaauhindade aasta hip-hop/rap artisti tiitel on tema teisi tegemisi toetanud.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Merian Tiirats.

Investeerimismängu võitja avaldas edu võtme ja enda päris portfelli sisu

Investor Toomase ja Swedbanki investeerimismängu võitja, ettevõtja ja Tallinna Tehnikaülikooli kaasaegse arhitektuuri professor Jaan Kuusemets rääkis lahti oma võidu teekonna ja tutvustas lähemalt ka oma päris portfelli.

Jaan Kuusemets tunnistas Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et hakkas mängus osalema üldsegi tänu kolleegi üleskutsele, et ettevõtte sees teha oma liiga ja pidada seal omavahelist arvestust. "Läks nii hästi, et võitsin päris mängu," ütles Kuusemets. Ta selgitas ka lähemalt, millise strateegiaga ta tegi mängus oma tehinguid.

Lisaks rääkis Kuusemets lähemalt, millal ta alustas oma päris portfelli ehitamist ning mis on sinna praeguseks tekkinud.

Võidusumma 10 000 euro kohta märkis Kuusemets, et tõenäoliselt investeerib selle aktsiatesse.

Jaan Kuusemetsa intervjueeris Ireene Kilusk.

Spaajuht: keskklass enam restoranis ei käi, vaid sööb hotellitoas poesalatit

Kuigi statistiliselt on Eestis tänavu turistide rohkem, siis ööbimiste arv on kerkinud suuresti vaid Tallinnas ning mujal Eestis on hotellidel ja restoranidel väga raske, rääkis Peipsi äärde rajatava loodusspaa tegevjuht Killu Maidla

Keskmise sissetulekuga perekonnad saavad endale spaas käimist lubada vaid korra aastas ja seejuures hoiavad kõige pealt kokku, rääkis endine Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maidla.

“Restorani nad spaahotellis väga ei jõua, massaaže juurde ei osteta, koristades tuba leiab prügikastist supermarketi salatikarbid ja nii nad elavad,” kirjeldas Maidla keskmist spaakülastajat.

Maidla tegi Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate, mis on tänavu turismiettevõtete äri pärssinud ja kellel läheb tänavu veel hästi. Samuti arutles ta riigi rolli üle hotellide konkurentsivõime tagamisel, samuti rääkis, mis väljavaated on Peipsi äärde rajataval loodusspaal, mida Maidla juhtima hakkab ja kuhu ka Olerexi omanik Andres Linnas investeerib.

Küsis Martin Teder.

Automüüja: nüüd alles hakkame nägema automaksu tegelikku mõju

Eelmise aasta lõpus ettemüüdud autode mõju turule peaks olema nüüdseks hajunud, kuid mullusega võrreldes pole olulist müügimahu kasvu teisel poolaastal loota, rääkis sõidukite maaletooja Auto-Bon Baltikumi tegevjuht Andrus Kuus

Eelmise aasta viimase nelja kuuga müüdi pea 5000 autot ette ning juuni lõpuks oil tänavu müüdud 4900 autot vähem, kui aasta varem. Seega oleme jõudnud nii-öelda nulltasemele, selgitas Kuus. “Nüüd me hakkame alles nägema tegelikku automaksu mõju ja kõiki muidki mõjusid, sest käibemaks on ju tõusnud, aktsiisimaksud on tõusnud,” loetles ta.

Kuus rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas on automaks kõigil Balti turgudel toimetava Auto-Boni tulemusi tänavu mõjutanud ja miks võib karta, et automüügi langus Eestis jääb aasta lõpuni 40 protsendi kanti. Juttu tuli ka kasutatud autode müügist, inimeste eelistuste muutustest sõiduki valimisel ning Euroopa Liidu CO2 nõuete mõjust autotootjatele.

Küsis Martin Teder.