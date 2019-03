Briti parlament lükkas brexiti leppe taas tagasi

Theresa May brexiti leppe hääletamisel parlamendis 12. märtsil 2019. aastal. Foto: EPA-EFE/UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT

Briti parlament lükkas teisipäeva õhtul taas tagasi peaminister Theresa May poolt esitatud Euroopa Liidust välja astumise lepingu, vahendab Reuters.

May poolt muudetud brexiti kava vastu oli 391 saadikut ning poolt 242 saadikut. Teatavasti lepiti kaks aastat tagasi kokku, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust 29. märtsil 2019. aastal ning kaks aastat on tegeldud mõlemale osapoolele sobiva kokkuleppeni jõudmisega.

May poolt esitatud lepingu vastu olid muuhulgas 75 May enda erakonnakaaslast Konservatiivsest Parteist.

Järgmiseks hääletavad Briti parlamendisaadikud kolmapäeva õhtul selle üle, kas Suurbritannia peaks Euroopa Liidust lahkuma ilma leppeta.