Tagasi 11.05.25, 10:40 Väga häid tulemusi saavutanud farm teeb suure investeeringu Lääne-Virumaal Pajustis tegutsev piima- ja teraviljafarm Trovador alustab lähinädalatel uue lauda ehitamist, mis aitab piimatootmist kahekordistada.

Lääne-Virumaal Vinni vallas piimatootmise ja teraviljakasvatusega tegelev Trovador lõpetas eelmise aasta väga heade äritulemustega. Kohe-kohe lüüakse aga kopp maasse, et piimatootmist kahekordistada.

Foto: Trovador

Eelmisel aastal kasvas Trovador i käive ligi 30% ja ületas 4,5 miljoni euro piiri. Puhaskasumit teenis Vinni vallas tegutsev põllumajandustootja mullu 924 936 eurot. 2023. aastal oli käive 3,5 miljonit eurot ja siis jäädi 445 609 euroga kahjumisse, vahendab Lääne-Virumaa Uudised

“Eelmise aasta tulemused olid viimase perioodi parimad, läks ikka väga hästi,” ütles Trovadori tegevjuht Imre Vilt , kes liitus ettevõttega mullu märtsis. Ta võttis juhtohjad Trovadori 12 aastat juhtinud Vahur Veermäe lt, kes läks pensionile.

Vilti sõnul on eelmise aasta äriedu põhjused lihtsad – piimatootmist suudeti kasvatada ning põldudelt tulnud saagikuse üle polnud põhjust viriseda. Trovadori mullusest müügitulust üle 3,1 miljoni saadi toorpiima müügist, teravilja käive oli miljon eurot. Lähiaja eesmärk on piimatootmist kahekordistada. “Plaan on hakata kohe-kohe uut lauta ehitama. Mais või juunis peab kopp maasse minema,” lausus Vilt.

Uue lauda ehitamiseks investeeritakse 15 miljonit eurot. See saab valmis järgmise aasta augustis või septembris ning ettevõtte lüpsilehmade arv kasvab 1500-le. Praegu on neid Trovadoril 650.