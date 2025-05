Tagasi 10.05.25, 14:32 Bill Gates loobub pea kogu oma varandusest 20 aasta jooksul Kunagi maailma kõige rikkama inimese tiitlit kandnud Microsofti asutaja Bill Gates kavatseb 20 aasta jooksul ära anda pea kogu oma isikliku varanduse, aga ka sulgeda maailma ühe suurima heategevusfondi Gates Foundation.

Microsofti asutaja Bill Gates pühendab suure osa oma ajast heategevusfondi Gates Foundation tegemistele.

Foto: Reuters/Scanpix

Gates kirjutas oma blogis, et on Gates Foundationi viimase 25 aasta jooksul ära andnud üle 100 miljardi dollari, kuid järgneva kahe kümnendi plaan on loovutada kaks korda rohkem raha.