Trump keelas Boeing 737 MAX lennud

Boeing 737 Max 8 Foto: AP / Scanpix

President Trump teatas kolmapäeval ootamatult, et USA keelab ajutiselt skandaalse Boeingu lennukitüübi lennud.

Õige pea pärast Trumpi sõnavõttu avaldas Boeing pressiteate, mille kohaselt soovitab ka firma ise USA riiklikul lennuagentuuril 737 MAX 8 kasutamise ajutiselt keelustada.

Valge Maja kolmapäevane otsus tuli turgudele üllatusena, sest administratsiooni lennuamet on seni reageerinud Etioopias toimunud lennukatastroofile äärmiselt tagasihoidlikult, eristudes seeläbi 42 riigist, mis peatasid Boeing 737 MAX seeria lennukite kasutamise oma õhuruumis õnnetusele järgnenud päevade jooksul.

Veel teisipäeval teatas riiklik lennuamet, et pole tuvastanud masinas ühtegi "süsteemset toimimisviga". Paar tundi enne asutuse avaldust leidis aset ka Trumpi telefonikõne Boeingu juhi Dennis Muilenburgiga, kes kinnitas riigijuhile, et 737 Max seeria lennukid on kahest hiljutisest õnnetusest hoolimata ohutud.

Boeingu aktsia sööstis pärast Trumpi avaldust 3% allapoole, kuid toibus kiiresti ning liigub 1% miinuses, 370 dollari juures.