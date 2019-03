Pool maailma kardab Ameerika lennukit

Belglasest piloot Edouard Martin alustas piloodikarjääri 18aastaselt ja on kokku 30 aastat Boeing 737 vana mudeliga lennanud. Tema soovitab oodata uurimise tulemust ja mitte paanitseda. Foto: Edouard Martin erakogu

Iga päevaga lisandub riike, mis on keelanud kasutada hiljuti teist korda lühikese aja jooksul alla kukkunud Boeing 737 Max 8 seeria lennukit.

See lennuk on ka Eesti lennufirma Nordica partneri LOT lennupargis. Ligikaudu pool maailma, sealhulgas Euroopa Liit, on võtnud seisukoha, et selle lennuki kasutamine on inimestele ohtlik, kuniks uurimise käigus suudetakse tõestada vastupidist.