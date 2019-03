Apranga Baltikast: kasu selgub aasta jooksul

Leedu rõivakontsern Apranga ütles, seoses Baltikas toimuvate ümberkorraldustega toimuvad muudatused turul alles aasta lõpus või veelgi hiljem.

Apranga Tartu lõunakeskuses Foto: Raul Mee

Eestis eelkõige Zara rõivabrändi maaletoojana tuntud Apranga jälgib Baltikas toimuvaid ümberkorraldusi.

Kas ja kui palju see turu dünaamikat muudab ja kas leedukad sellest kasu lõigata võiksid, on veel vara öelda. "Sellele pole lihtne vastust anda, see (muutused Baltikas – toim) on veel nii uus, meil on aega vaja, et muutusi Baltikas hinnata. Ma usun, et Baltikas toimuvad protsessid jätkuvad terve selle aasta jooksul ja võib-olla veel hiljemgi – need toimuvad järk-järgult ja aeglaselt," ütles Apranga finantsdirektor Saulius Bačauskas.